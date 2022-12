A WR Construtora celebrou sua já tradicional Confraternização de Fim de Ano com mais de 600 valentes – como a empresa faz questão de chamar os profissionais que atuam em seus 8 canteiros de obras de Ipatinga e Governador Valadares, centrais de vendas e escritório-sede, com muita fartura e alegria, emoção e prêmios.

“A gente sempre se emociona e nessa celebração dos 17 anos da WR não poderia ser diferente. Hoje é dia de agradecer a Deus por mais um ciclo de dedicação de cada um dos nossos valentes, que resultou na construção e entrega de 127 novos apartamentos em quatro empreendimentos em 2021: o Iguaçu Nobre; o Privilege, no Cidade Nobre; e o Premium e o Exclusive, no bairro Horto. Além disso, tivemos a graça de realizar outros quatro lançamentos, chegando a marca de 39 lançamentos ao longo da nossa história, ressaltando nossa missão de semear desenvolvimento, emprego e conquistas junto aos nossos valentes, clientes e cidades onde atuamos”, comemora Wallace Barreto, diretor-presidente do Grupo WR.

A Confraternização da WR contou ainda com a presença do humorista Wess Guimarães, que participou ao sorteio de brindes. Foram entregues 40 prêmios, entre jantares em restaurante, alexas, fritadeiras elétricas, caixas de som, fones de ouvido, liquidificadores, sanduicheiras elétricas e ventiladores.

Além disso, a empresa distribuiu nesta semana mais de 600 cestas de Natal para as famílias de todos os valentes.