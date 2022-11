É Natal e as luzes já começam a iluminar Ipatinga. O projeto “Seminaluz 15ª edição – Arte e Luz” volta a levar atividades artísticas e a iluminação natalina para pontos turísticos e culturais da cidade. Neste ano, a beleza das luzes poderá ser vista nos seguintes pontos: rotatória do bairro Cidade Nobre, em frente ao prédio da Prefeitura de Ipatinga; as fachadas do Centro de Memória Usiminas, do Teatro Zélia Olguin e do Centro Cultural Usiminas; e o Parque Ipanema.

Mais de 100 mil lâmpadas serão usadas para iluminar os locais. O primeiro ponto a ser iluminado é a rotatória do bairro Cidade Nobre, nesta quarta (30), a partir das 20h. A iniciativa é patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, realizado pela Cia. Hibridus de Dança, com apoio do Instituto Usiminas, Prefeitura de Ipatinga e da Cênika Eventos. O projeto integra a programação especial de comemoração pelos 60 anos de operações da Usiminas e a agenda de eventos da prefeitura com o tema “Ipatinga, Cidade Luz”.

A programação de inauguração das Luzes de Natal vai apresentar cantatas gratuitas, em eventos abertos à comunidade, a partir do dia 3 de dezembro (sábado). Neste dia, a fachada do Centro de Memória receberá a iluminação com apresentação do Coral Lírico de Minas Gerais. No dia 04/12 (domingo), vai ter cantata com o Coral Amanhecer em Cristo, na fachada do Teatro Zélia Olguin. O Centro Cultural Usiminas terá cantata com a Orquestra de Câmara Vale do Aço e Coral da Fundação São Francisco Xavier, no dia 07/12 (quarta-feira). Todos os eventos serão às 20h.

Já o cartão postal de Ipatinga, o Parque Ipanema, recebe o acendimento das luzes de Natal, no dia 08/12 (quinta-feira), às 18h30 com cantata de Natal da Escola Municipal de Música TOM (Tenente Oswaldo Machado) e alunos de escolas municipal, além da tradicional chegada do Papai Noel. O parque segue movimentado com programação cultural no dia 09/12 (sexta-feira) com atrações locais e no dia 10/12 (sábado) com apresentação teatral e show com a Banda Atom, cover do Pink Floyd, de Belo Horizonte.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, destaca a importância do projeto para Ipatinga. “É uma alegria imensa contribuir para iluminar o Natal de tantas pessoas. Neste ano, em especial, propagamos com muita gratidão a força e a beleza dessa festa, como um belo agradecimento pelos 60 anos da Usiminas e pela possibilidade de sermos parte das comemorações natalinas de tantas famílias, selando a união”, afirma.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes falou sobre a programação: “As iluminações de Natal em pontos importantes e estratégicos da cidade, em especial o Parque Ipanema, nosso maior cartão postal, fomentam o turismo e a cultura, e o objetivo é que o ‘Ipatinga, Cidade Luz’ se torne uma tradição no município, e mais uma atração para as famílias confraternizarem”, frisa.

O PROJETO

O projeto “Seminaluz 15ª edição – Arte e Luz” é um programa de fomento do ensino e criação de espaço de práticas das artes e técnicas de espetáculos que oferece a profissionais, estudantes e público em geral, dinâmicas de desenvolvimento, formação, experimentação técnica e artística, iluminação cênica e espetáculos. Com bolsas de estudo, a iniciativa disponibilizou ajuda de custo para iluminadores e técnicos de iluminação desenvolverem o projeto de iluminação dos espaços. O projeto Seminaluz 15ª edição – Arte e Luz é realizado pela Hibridus Dança em parceria com a Cênika Eventos e faz parte da comemoração dos vinte anos do grupo Hibridus.

A equipe do projeto é composta por: Diretor Artístico e Curador: Morrison Deolli; Coordenador de produção: Wenderson Godoi; Produtora: Priscila de Paula; Assistente de produção: Gabriella Sandy, Karoline Garajau e Ana Clara Nunes; Assistente Administrativa: Jany Francisca e Gabriella Sandy; Coordenador de Comunicação: Luciano Botelho; Orientador de Iluminação: Otaviano Mendes; Fotógrafo: Rodrigo Zeferino; Coordenador Técnico: Junio Henrique; Social Media: Malu Magalhães; Videomaker: Equipe um; Design Gráfico/Site: FIP Design.