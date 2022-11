Conciliar desenvolvimento econômico com o uso racional dos recursos naturais é o grande desafio da sociedade moderna. A escassez de insumos pode provocar desabastecimento humano, estagnação econômica e degradação ambiental. Por isso, o conceito de economia circular está se popularizando e, cada vez mais, as pessoas estão conscientes da importância da redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia.

Como forma de contribuir para este importante debate, a Cenibra promoveu a live “Economia Circular: uma forma sustentável de produzir e consumir”, ministrada por Gelton Pinto Coelho Filho, professor de Economia e titular efetivo do Conselho Regional de Economia. A palestra faz parte do segundo ciclo do Programa de Educação Ambiental (PEA), um conjunto de ações que visa formar uma consciência ambiental nos empregados e familiares, prestadores de serviços, comunidade local e comunidade escolar de sua área de atuação.

Na abertura da live, o coordenador Sociambiental da Cenibra, Edson Valgas, ressaltou a importância da educação ambiental para a empresa, o meio ambiente e as comunidades. “As atividades de educação ambiental são desenvolvidas pela Cenibra há quase 30 anos, a partir de um planejamento norteado por objetivos bem definidos e estruturados dentro de uma visão estratégica de informar e educar o público interno e externo em relação aos principais conceitos de proteção ambiental e sobre as implicações sociais, econômicas e ambientais de um empreendimento de base florestal”, explicou.

A economia circular propõe uma mudança em toda a maneira de consumir, do design dos produtos até a relação com as matérias-primas e os resíduos. Segundo Gelton, o debate sobre a economia circular surgiu na década de 70, quando o mundo começou a perceber que a forma como os recursos eram utilizados até então, com excesso de desperdício, traria “impactos gravíssimos” para a sociedade.

“O conceito de economia circular pressupõe um ciclo contínuo, em contraponto à economia linear, na qual os recursos que são produzidos e consumidos, ao final, geram resíduos. Na economia circular, os resíduos são reutilizados como recursos para fins de produção e consumo. Esse processo fomenta o desenvolvimento sustentável, beneficiando a sociedade e o meio ambiente”, explicou.

HISTÓRICO

Em 2021, a Cenibra reestruturou o PEA, que passou a estar vinculado às suas licenças ambientais de operação, tanto do processo industrial quanto florestal e novo aterro. O tema trabalhado foi “Educação e Sustentabilidade Ambiental”. Neste ano, o tema é “7 R’s – Lixo e Cidadania”, desenvolvido em parceria com a Ângulo Social, consultoria especializada em gestão socioambiental. Esses importantes temas foram definidos a partir de um diagnóstico sócio participativo, realizado nas comunidades da área de atuação da empresa.