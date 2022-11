Começou no dia 1º de novembro, em todo o Estado de Minas Gerais, o período da Piracema, no qual os peixes se reproduzem. Com isso, o Clube Náutico Alvorada (CNA) – Lagoa Silvana, restringiu as atividades de pesca até o dia 28 de fevereiro de 2023, quando se encerra o ciclo.

“Nessa época, ocorre reprodução dos peixes e os pescadores têm de observar rigorosamente as restrições para a atividade. A Lagoa Silvana faz parte da bacia hidrográfica do Rio Doce, portanto, sujeita-se às restrições previstas na norma ambiental”, explica Wesley Chaves, gerente de operações do Clube Náutico Alvorada.

O gerente também chama a atenção para as regras que passam a valer: “Neste período, fica proibida a pesca embarcada, admitindo-se apenas a pesca de barranco, usando somente linha de mão, caniço e vara com molinete ou carretilha, com iscas artificiais ou naturais. Lembrando que está proibida a utilização de animais aquáticos como iscas. Fica limitado a 5 o número de varas ou caniços por pessoa/licenciado com carteira de pesca amadora. Permitem-se a pesca e o transporte de até 3 kg de peixes mais um exemplar por jornada de pesca. Somente peixes exóticos, alóctones e híbridos podem ser pescados, tais como Tilápia, CD, Piranha, Matrinxã, Tambaqui, Pacu, Piauçu, Pincachara e Tambacu.”

Durante o período de restrição, as rondas internas e a fiscalização da Polícia Militar do Meio Ambiente serão intensificadas para ajudar a coibir a pesca predatória. O major Átila Porto, Comandante da 12ª Companhia de Meio Ambiente da Polícia Militar ainda esclarece: “Fica proibida a captura de espécies nativas, ou seja, as espécies que pertencem à bacia hidrográfica do Rio Doce. Capturar peixes nativos nessa época é crime e dá cadeia. Qualquer dúvida, procure a Polícia Militar de Meio Ambiente para saber mais sobre as regras.”

O fechamento acontece em conformidade com a portaria no 155/2011, do Instituto Estadual de Florestas (IEF), e a restrição permanece até o dia 28 de fevereiro de 2023. Os pescadores amadores devem se atentar às regras e entrar em contato com o CNA para esclarecer todas as dúvidas sobre a pesca nesse período.