A Secretaria de Saúde de Ipatinga, oficializou nessa terça-feira (13) a destinação, por meio de Termo de Fomento, de R$ 210 mil ao Centro de Integração do Autista (CIA). A instituição assiste, desde 2012, famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e o recurso visa oferecer maior amplitude e abrangência aos atendimentos proporcionados.

O valor foi habilitado a partir de emendas impositivas aprovadas na Câmara Municipal, de autoria dos vereadores Daniel do Bem (PSD) e Nivaldo Antônio (PTC), e deverá ser aplicado pelo CIA até junho de 2023, conforme a finalidade estabelecida.

Participaram da assinatura simbólica do convênio o secretário de Governo, Matheus Braga; a secretária adjunta de Saúde, Glennia Louback; a presidente do Centro de Integração do Autista – CIA, Ivanete Freitas, e o vereador Daniel do Bem (PSD).

“O CIA atua no acolhimento aos pais e familiares de pessoas com o TEA e, vale ressaltar, até então, nenhuma outra gestão municipal havia estendido as mãos para a nossa causa. Com esse recurso, poderemos ampliar o nosso trabalho, assistindo também às crianças com tratamentos específicos, além de mobiliar a nossa sede”, comemorou a diretora-presidente da entidade.

“O governo Gustavo Nunes entende a causa do autismo como uma política pública de saúde. Recentemente, assinamos a ordem de serviço para implantação do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) na cidade, que é mais um instrumento efetivo de apoio à pessoa com TEA”, destaca Glennia Louback, secretária adjunta de Saúde.

Localizado na rua Ponte Nova, nº 35, sala 101, Centro de Ipatinga, o CIA é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos.

NATEA

A causa autista tem sido tratada pelo atual governo ipatinguense como uma das prioridades na área de saúde. Neste sentido, no último dia 18 foi assinada a ordem de serviço para implantação, no município, do centro de referência especializado no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O propósito é que a unidade, que vai funcionar na rua Vitória, 85, Jardim Panorama (antiga UBS), seja uma referência em Minas Gerais, com total atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista – Natea é uma reivindicação antiga de pais e familiares de pessoas que possuem o TEA. No local, que conta com 558 m² de área construída, serão investidos recursos de mais de R$ 1 milhão. Com 22 salas, na unidade os usuários receberão atendimento de uma equipe multiprofissional, integrada por psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico, nutricionista e terapeutas ocupacionais, entre outros.

O Natea é destinado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA na faixa etária de um a 12 anos, sendo priorizadas as crianças até seis anos (embora os demais também possam ser acolhidos).