O novo Centro de Atendimento ao Cliente da Usisaúde em Itaúna, foi pensado para atender os beneficiários da Mineração Usiminas e oferece apoio em toda a jornada e utilização dos serviços do plano de saúde. A unidade segue o modelo de Atenção Primária que amplia a assistência, resgatando o conceito de medicina de família e comunidade, com um cuidado que envolve todas as necessidades de saúde em todas as fases da vida.

As consultas são realizadas com a equipe de médicos de família e enfermeiros, garantindo uma linha de cuidado coordenada, integrada e focada na prevenção de doenças e na promoção da saúde, melhorando a experiência do paciente no cuidado, atuando também em casos agudos, otimizando os recursos de saúde.

A unidade fica localizada na Praça Dr. Augusto Gonçalves, 146 – sala 1301 – Centro (Edifício Benfica) e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os clientes Usisaúde, podem agendar atendimento pelo portal portalservicos.fsfx.com.br/login ou pelo 0800 283 0040.