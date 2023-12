Em meio às cores e luzes do casarão histórico da Fundação Aperam Acesita, as vozes dos 45 integrantes do Coral Infantojuvenil Aperam ecoavam pelo Centro de Timóteo, nas noites dos últimos sábado e domingo (16 e 17/12). Do lado de fora, o público de aproximadamente de 10 mil pessoas, nos dois dias de evento, presenciou a 27ª Cantata de Natal da Fundação Aperam Acesita.

Regida pela maestrina Josiane Drumond, com o acompanhamento dos músicos Marcony Carvalho, Calebe Bicalho, Ramon Soares e Gabriel Moura e Fernando Rian, a Cantata de Natal trouxe um repertório com muita brasilidade e canções populares até chegar nas músicas de Natal.

“A Cantata deste ano superou as minhas expectativas. Pensamos em um repertório que envolvesse o público. As canções falavam de amor, partilha, gratidão e esperança, para ressaltar que esse espírito do Natal esteja presente em nossas vidas durante o ano inteiro. Vimos as pessoas realmente emocionadas na plateia”, detalhou a maestrina Josiane Drumond.

Inspirada pelo nascimento de Cristo e na família como o centro das festividades de Natal, a dramaturgia da intervenção teatral foi criada e encenada pela atriz Daniela Alves do grupo Dama Espaço Cultural, que este ano teve a companhia da atriz Melissa Amorim, além do Papai Noel, interpretado por Walace Maciel. O presépio vivo foi encenado pelos participantes do Programa Andanças da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo.

“A Cantata é construída a muitas mãos. Embarcamos em busca do sonho de Natal. A família foi representada pelas personagens mãe e filha e trouxemos metáforas de uma viagem que representaram os presentes trazidos pelos Reis Magos, como aprendizados que conquistamos no caminho, que na vida nos trazem transformação pessoal e crescimento espiritual”, explicou a atriz Daniela Alves.

Da plateia, a nutricionista Milyane Nicolini Jorge ficou encantada com a magia proporcionada pela Cantata de Natal da Fundação Aperam, ao lado da família, o marido e três filhos. “Foi um momento mágico, um verdadeiro despertar do espírito natalino. Desde a escolha das músicas, a perfeição na apresentação, e o teatro, com figurino e a leveza que a mensagem foi passada. Me encantei com a artista mirim. Para um evento desse porte acontecer, o quanto foi necessário as equipes estarem envolvidas e se entregando de corpo e alma. Acredito que toda a energia se completa, assim a mágica acontece. E foi o que fez a diferença”, relatou Milyane.

Venilson Vitorino, presidente da Fundação Aperam Acesita, ressaltou a importância do evento para a comunidade. “A Cantata de Natal é o ápice da celebração do Natal no Vale do Aço. É o momento que confraternizamos e celebramos com toda comunidade que nos acolhe”, destacou. “Somos envolvidos pela magia do Natal quando inauguramos as luzes e a decoração, no dia 1º de dezembro de cada ano. Até o dia 31 de dezembro, a comunidade tem a oportunidade de apreciar a decoração natalina”, completou Venilson.

PROJETO CANTO CORAL

A Cantata de Natal da Fundação Aperam encerra as atividades do ano do Coral lnfantojuvenil Aperam, que durante ano é desenvolvido no Projeto Canto Coral, por meio das aulas de musicalização, técnicas vocais, leitura musical e apoio pedagógico.

A maestrina Josiane Drumond comentou sobre o desenvolvimento do Coral. “Ver a transformação das crianças por meio do Canto Coral é muito bonito. Ao longo do ano, elas alcançaram maturidade que foi culminante para o sucesso da apresentação na Cantata de Natal. Conseguiram dar conta de fazer esse repertório, apresentaram com afinação e um timbre lindo. Há também um laço pelo relacionamento criado que vão levar para vida toda.Isso me traz felicidade maior do que tudo e muito me encanta”, declarou.

CASA DO PAPAI NOEL

O Bom Velhinho poderá ser visitado na Casa do Papai Noel, novamente, a partir desta quinta-feira a sábado (20 a 23/12), das 19h às 23h. No sábado (23/12), às 19h, será realizada uma apresentação de canções natalinas com os músicos na Acordes.

Em 2023, a Cantata de Natal contou com o patrocínio da Aperam South America por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, produção da Fundação Aperam Acesita e realização da Criativo Produções e Ministério da Cultura – Governo Federal – União e Reconstrução.