Criações dos alunos das oficinas de arte japonesa ministradas por meio do projeto Cultura Japonesa no Vale do Aço ficam em exposição até o dia 5 de dezembro na Estação Memória Zeza Souto, no Centro de Ipatinga. A mostra conta com intérprete de Libras e fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com entrada gratuita.

A exposição, que teve início nessa segunda-feira (20), reúne peças de Kirigami, marcadas por relevos tridimensionais a partir do recorte e dobras do origami; Oshibana, técnica de desidratar flores, folhas, galhos, frutas e verduras mantendo textura e cor original para a criação de quadros artísticos; Ikebana, que consiste na criação de arranjos com a utilização de flores, folhas, troncos e vasos, e Origami, que consiste na representação de seres e objetos com as dobras geométricas de papel sem corte e sem cola.

As obras são assinadas, em sua maioria, por alunos de escolas municipais e estaduais de Ipatinga contempladas com o projeto.

SOLENIDADE

A exposição foi anunciada na tarde de sábado (18) durante a solenidade comemorativa dos 50 anos da Tikufukai no Brasil, realizada no auditório da Aciapi, onde foram exibidos vídeos sobre a Tikufukai e as atividades desenvolvidas por meio do projeto Cultura Japonesa no Vale.

No evento, foram homenageadas personalidades que desempenharam papel fundamental no desenvolvimento do projeto Cultura Japonesa no Vale, Usiminas, o Instituto Usiminas, imprensa e muitas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da Tikufukai.

O projeto Cultura Japonesa no Vale, criado com o intuito de fortalecer a consciência do desenvolvimento humano e cultural, é uma iniciativa dedicada a propagar os valores culturais dos nikkeis, descendentes de japoneses nascidos no Brasil.

Além de reconhecer a significativa contribuição de indivíduos para o projeto, a cerimônia também prestou homenagem aos professores das oficinas de arte japonesa, que ajudam na transmissão de outros elementos culturais do Japão, promovendo valores humanos e estimulando o intercâmbio cultural.

A iniciativa, segundo Yoshiko Inoue Honda, reforça os laços de amizade entre Brasil e Japão, enfatizando a importância da colaboração e compreensão mútua entre essas duas nações. “Esse evento não apenas celebrou conquistas passadas, mas também inspirou o compromisso contínuo com a promoção da rica herança cultural japonesa no contexto brasileiro”, disse a diretora do Tikufukai, que estava acompanhada da família.

Yoshiko sublinhou que, após a pandemia, retomar o projeto foi muito enriquecedor e gratificante. “Foi com imensa alegria que voltamos a ver tantos sorrisos felizes de alunos aprendendo a cultura japonesa. O legado do nosso fundador, Tikufu Ota, que é ‘o amor às flores leva ao amor às pessoas e consequentemente a paz ao mundo’ se torna cada vez mais importante no mundo que estamos vivendo.”

O projeto Cultura Japonesa no Vale é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Usiminas, realizado pelo Centro Cultural Internacional Tikufukai, com coordenação de Yoshiko Honda, produção de Shirley Maclane Produções, consultoria das Oficinas Kikuko Inoue, professores de Ikebana Willian Trevizani, de Oshibana Jaísa Rodrigues, de Kirigami João Satoru Honda e de Origami Ana Luisa Marchezine, e monitores de Oshibana e Kirigami Helena Nunes e de Origami Mauro Makoto Honda. Assessoria de Comunicação Goretti Nunes, Fotografia de Tatiane Bispo e Eduardo Galetto, Intérprete de Libras Vânia Coelho e projeto Gráfico Enyály Poletti. O projeto conta com o apoio do Instituto Usiminas e da Prefeitura Municipal de Ipatinga.

Serviço:

Exposição Projeto Cultura Japonesa no Vale do Aço

Data e horário: visitação de segunda a sexta-feira, das 9 às 18h Local: Estação Memória Zeza Souto, na rua Belo Horizonte, n.º 272 – Centro Ipatinga.

Entrada franca