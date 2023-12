Os três alunos ganhadores do II Concurso de Redação do projeto Pedra Mole – Estação das Artes Ano II foram premiados na última terça-feira (28), no Centro de Memória Usiminas. O tema deste ano foi “A importância da preservação do patrimônio histórico cultural de uma nação”. Os estudantes receberam certificado de reconhecimento e, como prêmio, smartphone (1º e 2º lugares) e um tablet (3º lugar). A iniciativa é viabilizada pelo patrocínio da Usiminas, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura e realizada pelo Grupo Teatral Boca de Cena e Governo de Minas Gerais.

Na segunda edição, o concurso teve como participantes alunos do Ensino Fundamental II de escolas da rede de ensino de Ipatinga. O objetivo foi incentivar a preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural e estimular a pesquisa, a criatividade, a originalidade e a leitura, além de sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância do Patrimônio Histórico de Ipatinga.

Os vencedores foram: Marcos Vinicius Assis Santos, aluno do 9º ano da Escola Municipal Padre Bertollo (1º lugar), Clara Dias Alves, aluna do 9º ano da E. M. Vilma de Faria Silva (2º lugar) e Marianne Mascarenhas Lima, aluna do 9º ano da E. M. Padre Bertollo (3º lugar).

Michella Meyre Amâncio Souza Tôrres, professora de Língua Portuguesa e coordenadora pedagógica da E. M. Padre Bertollo contou que todos na escola ficaram surpresos com o resultado. “Foi emocionante receber a notícia. Os alunos premiados ficaram muito felizes e foram reconhecidos por seus colegas e professores. Nós, professores e equipe diretiva, alimentamos nosso ego, vimos, na prática, o retorno de nosso trabalho”, declarou. “É de suma importância conhecer, valorizar e preservar o patrimônio histórico cultural. Também é um direito e dever de todos nós, carrega a origem do nosso povo, da nossa cidade e é nossa herança, nosso bem”, frisou a coordenadora.

“Parabenizamos aos ganhadores pela brilhante participação nesta edição do concurso. É gratificante vê-los se debruçando nas pesquisas sobre o patrimônio histórico e cultural, trazendo referências para mostrar a importância dos bens tombados e, de fato, compreendendo o quanto a memória impacta em nossas vidas. Cumprimos nosso objetivo com a iniciativa. E que, agora, eles possam ser multiplicadores desse conhecimento”, frisou a diretora geral do projeto Pedra Mole Estação das Artes, Marilda Lyra.

Avaliaram as redações as juradas Déborah Braga Alves, formada em Letras pela Universidade do Leste de Minas Gerais – Unileste/MG; Aderli Alves Vieira, formada em Letras/Inglês, pós-graduada em Língua Inglesa, na Faculdade de Caratinga; e Silvania Pereira, jornalista formada em Comunicação Social/Jornalismo pelo Unileste-MG, Master em Branding pela ESPM São Paulo.

ENCONTRO COM A MEMÓRIA

O projeto Pedra Mole Estação das Artes II apresenta a história da primeira estação ferroviária do Vale do Aço, a centenária Estação Pedra Mole, além de destacar os outros 14 bens tombados pelo patrimônio histórico cultural de Ipatinga. No segundo semestre de 2023, o projeto foi realizado no Centro de Memória Usiminas, enquanto o acesso às Ruínas da Estação Pedra Mole continua suspenso. A iniciativa tem o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, e é realizada pelo Grupo Teatral Boca de Cena, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Com a intervenção Retrato de Trem, o projeto narrou as vivências de um povo em torno da construção da Estação Ferroviária de Pedra Mole. No elenco Bárbara Pavione, Cláudio Oliver, Daniela Alves, Luis Yuner e Mari Antonacci, com direção artística de Claudinei de Souza e direção geral de Marilda Lyra.