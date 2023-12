A menos de um ano das eleições municipais, os pré-candidatos ao cargo de prefeito do município de Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, seguem na corrida rumo ao pleito de 2024, tentando não perder o fôlego na metade do caminho. A tarefa é difícil, alguns desistem da empreitada, mas até o momento, o cenário, é de que vários candidatos de esquerda e centro estão se unindo, e apenas um de direita, conservador caminha para crescimento.

Considerado um político de diversas nuances, com ideologias de esquerda, o ex-prefeito Nardyello Rocha aparece com 20% das intenções de voto e, em segundo lugar, o atual prefeito Gustavo Nunes com 18%. Nenhum deles cresceu nos últimos meses.

Enquanto o empresário e cientista político Michel Winter, que vem em constante ascensão está com 11%, ao lado de Jadson Heleno 10%. Outros que seguem na mesma pontuação são Lene Teixeira com 2% e Alê Silva com 1% da preferência do eleitorado. Coronel Gaspar não pontuou.

Faltando pouco menos de um ano para as eleições, os indecisos somam 19%; não sabem ou não opinaram 15% e nulos 4%.