Cerimônia neste sábado (18), às 16h, no auditório da Aciapi/CDL, em Ipatinga, marcarão os 50 anos de presença do Instituto Cultural Internacional Tikufukai no Brasil. A entidade foi fundada no Japão pelo educador Tikufu Ota, em 11 de novembro de 1971.

Durante a solenidades serão homenageados seus principais colaboradores no meio século de presença do Tikufukai em terras brasileiras. Entres as lideranças homenageadas está o diretor do portal e do canal Carta de Notícias, jornalista William Saliba.

A programação das comemorações segue nesta segunda-feira, na Estação Cultural Zeza Couto, no Centro de Ipatinga, com a Exposição Cultura Japonesa no Vale. A mostra ficará aberta até o dia 5 de dezembro, de 9h às 18h.

AMOR PELAS CRIANÇAS

O fundador do Centro Cultural Internacional Tikufukai, o educador Tikufu Ota. tinha como um dos seus objetivos de vida, incentivar a cultura do espírito e do coração através da ikebana, uma secular arte de arranjos florais.

Ota tinha as crianças a partir dos dois anos de idade como principal foco pedagógico, por acreditar que elas tinham mais facilidade no aprendizado das dobraduras do origami e dos arranjos florais da ikebana.

A presidente da instituição no Brasil, Yoshiko Honda, lembrou que “o Tikufukai se destina a consolidar os laços de amizade entre as crianças e adolescentes japoneses e brasileiros, através do intercâmbio cultural e do ensino das artes, como oregami, kirigami, oshibana e ikebana, entre outras”.

A INSTITUIÇÃO

O Centro Cultural Internacional Tikufukai foi fundado no Japão pelo educador Tikufu Ota, em 11 de novembro de 1971. O professor, nascido em novembro de 1910 na cidade japonesa de Tottorí, era graduado em pedagogia e fez estudos de cerâmica japonesa por mais de 35 anos. Ota foi também reitor de diversas escolas e assessor de uma grande indústria de aço. Ele faleceu no Brasil em 1992, onde foi sepultado no Cemitério Nossa da Paz, em Ipatinga.