Mais uma vez, o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste) foi reconhecido como instituição de excelência no Estado de Minas Gerais, de acordo com a avaliação de cursos superiores do Guia da Faculdade. A instituição recebeu 62 estrelas, distribuídas entre os 18 cursos de graduação.

A avaliação é realizada por uma equipe de especialistas e leva em consideração três aspectos importantes: a composição do corpo docente, o projeto didático-pedagógico e a infraestrutura. No Unileste, os cursos estrelados na edição são: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito (Cel. Fabriciano), Direito (Ipatinga), Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação, Educação Física, Fisioterapia e Odontologia e Medicina Veterinária.

Para o Reitor do Centro Universitário, Genésio Zeferino, o resultado da avaliação é um reconhecimento ao trabalho de qualidade e o empenho do Unileste com a educação. “Ser uma Instituição tão estrelada é fruto da comprovada oferta de cursos de qualidade, com professores atualizados e uma infraestrutura realmente completa. Investimos em nossos estudantes para entregar a sociedade profissionais competentes e comprometidos com o bem-estar das pessoas e do ambiente”, afirma.

O GUIA DA FACULDADE

O Guia da Faculdade é uma pesquisa desenvolvida por cerca de oito meses pelo jornal O Estado de São Paulo e a Quero Educação, um startup da área educacional.

Após a análise dos cursos de licenciatura e bacharelado de todo o Brasil, a nota é convertida em estrelas, sendo: três estrelas equivalendo a um resultado bom; quatro estrelas, muito bom; e cinco estrelas, excelente.