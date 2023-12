A cidade de Ipatinga está ficando ainda mais bonita e atraente com as decorações de Natal. Na terça-feira (28), ocorreu a iluminação natalina na Praça 1º de Maio, no Centro, por meio da 17ª edição do projeto Seminaluz, realizado por Hibridus Dança e Seminaluz Ponto de Cultura, com patrocínio da Usiminas com recursos previstos na Lei de Incentivo à Cultura. O acendimento faz parte do programa da administração municipal, o “Ipatinga, Cidade Luz”, e contou com a participação do chefe do Executivo, autoridades locais, entidades de classe e representantes da Usiminas, além de comerciantes e comunidade em geral, que puderam ainda assistir uma cantata do grupo Violaço.

Em sua fala no ato de acendimento das luzes, o prefeito Gustavo Nunes parabenizou o empenho do grupo Seminaluz e Usiminas para criar novos atrativos em Ipatinga nas festas de final de ano, estimulando também a visitação de moradores das cidades vizinhas. Na oportunidade, ele anunciou ainda investimentos que estão sendo realizados no Centro para melhorar a imagem do mais tradicional centro de compras do município. “Já está programada a troca de todas as luminárias aqui do Centro por lâmpadas de LED, assim como aconteceu na avenida 28 de Abril”, adiantou, lembrando também que o camelódromo ganhará uma nova roupagem com recursos captados junto ao governo federal para sua modernização.

Para o empresário lojista Márcio Pena, ações como essa reforçam o clima natalino e ajudam a atrair ainda mais público para o Centro. “Neste ano estamos tendo essa ação com antecedência, ainda no mês de novembro, o que para nós comerciantes é muito importante. Além de deixar nosso polo de compras ainda mais atrativo, a iluminação de Natal contribui para aquecer a economia do nosso município. Parabéns ao prefeito Gustavo Nunes, à Usiminas, patrocinadora do projeto, e à Aciapi/CDL pelo empenho na promoção desse evento”, agradeceu.

ROTATÓRIA E OUTROS PONTOS

Nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, será a vez do acendimento das luzes de Natal na rotatória entre as avenidas Carlos Chagas e Simón Bolívar, no bairro Cidade Nobre, próximo à sede atual da prefeitura. No dia 3 de dezembro, a iluminação especial será acionada na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Esperança, no Horto, com Cantata do Grupo Acordes. E no dia 07/12, o Parque Ipanema, principal cartão postal de Ipatinga, recebe alunos da rede pública de ensino e escolas de teatro da região para uma apresentação e inauguração das luzes, marcando ainda a tradicional chegada do Papai Noel e a abertura de sua casinha.

Três espaços culturais mantidos pela Usiminas também recebem as luzes natalinas. Dia 6, o acendimento será ao som de saxofone e violino no Centro Cultural Usiminas e no Teatro Zélia Olguin. Dia 8, será a vez do Centro de Memória Usiminas, o antigo Grande Hotel, no bairro Castelo, com uma Cantata de Natal promovida pelo Coral da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e Orquestra de Câmara do Vale do Aço.

O projeto Seminaluz realiza ainda a circulação de um “Trenzinho da Alegria” pelos pontos iluminados, garantindo entretenimento e lazer para crianças atendidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (Cras). Nos espaços culturais iluminados, até o dia 21/12, estão sendo recebidas doações de brinquedos que serão destinados a entidades da região.

IPATINGA, CIDADE LUZ

A prefeitura, por meio do programa “Ipatinga, Cidade Luz”, também irá contemplar com luzes de Natal a Igreja São Vicente de Paulo, no Ipaneminha, e a Estação Memória Zeza Souto, no Centro, onde haverá cantata. A programação musical será enriquecida ainda com a apresentação de um número oferecido pelo projeto educacional “Além dos Muros”. As ações são organizadas pelas Secretarias de Cultura, Esporte e Lazer e de Educação.