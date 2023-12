A Fundação Aperam Acesita, por meio do Programa Voluntariado Aperam, arrecadou mais de dois mil brinquedos durante a mobilização do Natal Solidário 2023, realizada entre novembro e dezembro. Com o tema “Doe um brinquedo, faça uma criança sorrir”, a mobilização envolveu os colaboradores da empresa em todas as unidades da Aperam South America e da Aperam BioEnergia.

As doações foram entregues nos dias 13 a 15 de dezembro, para 25 creches das comunidades de Timóteo, Belo Horizonte, São Paulo, e no Vale do Jequitinhonha, em Capelinha, Itamarandiba, Minas Novas, Turmalina e Veredinha.

“Graças à solidariedade e generosidade de cada colega, fomos capazes de proporcionar momentos de alegria, aprendizado e diversão às crianças. A expressão de felicidade e brilho nos olhos delas foi a maior recompensa que poderíamos receber”, detalhou Paulo Evangelista, especialista contábil da Aperam, foi mobilizador da campanha em Belo Horizonte, unidade em que atua.

Desde 2016, Thais Regina Pereira da Silva, analista de Gestão Jr na Metalurgia Integrada da Aperam Timóteo, participa das ações do Programa Voluntariado Aperam. “A época do Natal é muito especial para mim. Lembro da minha infância, que era simples, mas cheia de encanto e amor. Ver os olhinhos das crianças ao ver o Papai Noel e seus ajudantes entregando os presentes, não tem preço. É algo que revigora, dá energia e esperança de um mundo melhor”, comentou.

Segundo Úrica Cotta Araújo Bobbio, diretora do Cemei Eva Eulália, a ação de entrega dos brinquedos para as 120 crianças, de quatro meses a seis anos de idade, ficou marcada na memória. “O Papai Noel e os voluntários da Aperam chegaram de surpresa no pátio da creche. As crianças ficaram impactadas. A mobilização teve o cuidado de entregar os presentes com o nome de cada criança. Isso demonstra a atenção. E foi bonito ver a satisfação dos alunos e a interação do grupo de voluntários brincando com as crianças”, contou a diretora.

O presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, frisou a importância desta ação tanto para as crianças como para os voluntários. “O espírito natalino envolve e transforma todos os envolvidos. Fazer a diferença para uma criança apadrinhando-a com um brinquedo vai além do que se possa imaginar. É gratificante e muito emocionante poder fazer parte desse grandioso movimento de solidariedade e, a cada ano, ter mais colaboradores para este momento, fazendo mais crianças felizes no Natal”, encerrou.