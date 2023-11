Por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Centro de Controle de Doenças Infecto-Parasitárias (CCDIP) e a Vigilância em Saúde, a Prefeitura de Ipatinga realizará no Dia Mundial de Combate à Aids, 1º de dezembro próximo, uma significativa ação de conscientização.

O evento acontecerá na Praça 1º de Maio, no Centro, das 9h às 16h, com oferecimento de testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, orientações e encaminhamentos, reforçando a importância da prevenção e tratamento da doença.

Apesar de ainda não haver cura para a doença, a aids tem tratamento disponível pelo SUS. A Secretaria de Saúde alerta que o uso do preservativo em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para evitar a transmissão do vírus.

Ainda conforme técnicos da pasta, reforçando o compromisso da Administração com a saúde pública, a conscientização e a prevenção são fundamentais na luta contra o HIV/Aids.

Em caso de dúvidas, a população pode procurar o CCDIP, localizado na avenida Zita de Oliveira, 555, Centro, para realizar o teste. Informações adicionais também são disponibilizadas no atendimento feito por meio do telefone 31-3829-8559.

FORMAS DE PREVENÇÃO

– Não compartilhar agulhas, seringas, canudos e cachimbos;

– Utilizar materiais esterilizados em procedimentos como piercings e tatuagens;

– Realizar exames de pré-natal durante a gestação;

– Evitar transfusão sanguínea sem controle rigoroso das bolsas;

– Prevenir-se quanto ao uso de materiais não esterilizados em clínicas odontológicas, manicures, barbearias, entre outros.