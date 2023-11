O CEO da Convaço Jorge Zacarias Drumond é o novo presidente do Grupo Raízes. Ele recebe o cargo nesta sexta-feira (17) do ex-presidente da Agência de Desenvolvimento de Ipatinga Elísio Vieira, que está à frente da confraria de líderes desde 2018.

A transferência do cargo será nesta sexta-feira, no jantar de fim de ano do Raízes, no Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. Na cerimônia, também será homenageado um dos fundadores do grupo, o empresário Vital dos Reis Carvalho.

O NOVO LÍDER

Jorge Zacarias Drumond, especialista em finanças pela UFMG, com pós-graduação em Direito e Ciências Contábeis, é o diretor-presidente da Convaço, empresa que presta serviços de engenharia para montagem e manutenção industrial.

Ele foi agraciado com o título de “Empreendedor do Ano 2022” pela Associação Comercial, Industrial, de Agricultura e Prestadores de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Ipatinga (CDL). Em 2023, foi também homenageado com o título de Cidadão Honorário de Ipatinga.

AS INSTITUIÇÕES

A Convaço, aonde Jorge atua profissionalmente há 35 anos e há sete anos como CEO, tem cerca de 2.500 funcionários e vem expandindo seus negócios em vários setores industriais desde sua criação, em 1970. Possui unidades em Ipatinga, Santana do Paraíso e Belo Horizonte.

O Grupo Raízes, fundado há aproximadamente 40 anos, reúne vários líderes setor público e privado da Região Metropolitana do Vale do Aço. Entre os seus fundadores estão, entre outros, os empresários Walter Sales e Antônio Pessoa Magalhães.