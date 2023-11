No próximo domingo (19), Ipatinga recebe a terceira edição da maior corrida do interior de Minas Gerais, a Corrida do Aço. Os corredores devem confirmar a participação nesta sexta-feira (17), sob doação de dois quilos de alimento não perecível ou dois litros de leite, com a retirada dos kits. Com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais, a retirada deve ser feita no Centro Cultural Usiminas, das 11h às 14h ou das 16h às 19h.

Cada corredor receberá camisa, número de identificação e chip para registro da cronometragem eletrônica. Os kits não retirados resultarão em cancelamento automático da inscrição. Os corredores inscritos na lista de espera poderão comparecer ao Centro Cultural Usiminas no sábado, 18 de novembro, das 9h às 13h. Será cumprida a ordem de chegada para a entrega dos kits sobressalentes e a participação na corrida será confirmada com o mesmo procedimento de doação (2kg de alimento ou 2l de leite).

Em função da forte onda de calor, o início da corrida foi antecipado e a largada será dada às 8h, na Portaria Doap da Usiminas (Bom Retiro), com percursos de 5km e 10km. Os cinco primeiros colocados nas categorias feminina e masculina receberão troféus, e todos os participantes que concluírem a prova ganharão medalhas.

A Corrida do Aço é realizada pela Associação de Cultura e Esporte e Lazer Pace3 em parceria com o Instituto Brasil Igualdade Social (Ibis) e conta com patrocínio exclusivo da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais, e apoio do Instituto Usiminas, Prefeitura de Ipatinga e Usisaúde.