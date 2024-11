Uma auditoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) revelou que mais de 1 milhão de aposentados e pensionistas foram vítimas de descontos irregulares em seus benefícios entre janeiro de 2023 e maio de 2024. As cobranças indevidas, em média de R$ 40 mensais, são realizadas principalmente por associações e sindicatos sem autorização dos beneficiários.

O esquema fraudulento tem como alvo principal a população idosa, que enfrenta maior dificuldade para monitorar suas movimentações financeiras. As deduções não autorizadas são feitas diretamente nos benefícios, comprometendo o orçamento de aposentados que dependem exclusivamente dessa renda para suas necessidades básicas.

Para combater o problema, o INSS disponibilizou um sistema de bloqueio de descontos através do portal Meu INSS. Os beneficiários podem verificar suas cobranças acessando o extrato de pagamento e, ao identificar irregularidades, devem utilizar a função “Excluir Mensalidade de Associação ou Sindicato no Benefício”.

A descoberta dessas fraudes generalizadas expôs vulnerabilidades no sistema previdenciário e gerou uma crise de confiança entre os beneficiários. O INSS recomenda que aposentados e pensionistas monitorem regularmente seus extratos e denunciem imediatamente qualquer desconto suspeito, contribuindo para coibir novas tentativas de fraude.

As investigações continuam em andamento para identificar as organizações responsáveis pelos descontos irregulares. O instituto também trabalha no desenvolvimento de medidas preventivas mais rigorosas para proteger os beneficiários de futuras tentativas de golpes financeiros.

*Com informações Terra Brasil Notícias