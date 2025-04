A Usisaúde, em mais um ano, foi reconhecida com o troféu “Unidas IDSS 2024”, entregue durante o 16º Seminário da Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde), realizado em Brasília, na última quarta-feira (23). A premiação celebra a conquista da nota máxima no IDSS – Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, principal avaliação da qualidade das operadoras de planos de saúde, conduzida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em dezembro passado, a Usisaúde — operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) — obteve nota máxima 1,0000, posicionando-se entre as 10 operadoras de grande porte do Brasil a alcançarem esse resultado e consolidando-se como uma das melhores do país.

A cerimônia de entrega contou com a presença de gestores da Usisaúde e do diretor-presidente da FSFX, Flaviano Feu Ventorim. O reconhecimento simboliza o comprometimento contínuo da operadora com a excelência na assistência à saúde, refletindo o esforço e a dedicação de toda a equipe em aprimorar constantemente os serviços oferecidos aos seus beneficiários.

O Seminário da Unidas ocorreu nos dias 23 e 24 de abril e reuniu instituições filiadas e não filiadas, prestadores de serviços e empresas do setor de saúde suplementar. Nesta edição, o tema central foi “Transparência e Governança Clínica como Pilares para a Eficiência na Saúde Suplementar”, promovendo debates relevantes sobre os principais desafios e oportunidades no segmento de autogestão em saúde.

USISAÚDE

A Usisaúde é a operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier que atua há 32 anos no segmento de saúde suplementar, oferecendo planos de assistência médica, odontológica, e transporte aeromédico em vários estados brasileiros. Possui atendimento nacional nas urgências e emergências, por meio da Rede Abramge e Filantrópica. Com mais de 200 mil beneficiários é uma das maiores operadoras de Minas Gerais, nota máxima, por sete anos consecutivos, no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), principal indicador para avaliação das operadoras de planos de saúde, desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Além da rede própria administrada pela FSFX, os beneficiários da Usisaúde contam com uma rede de atendimento ampla e qualificada, com médicos, clínicas, laboratórios e mais de 200 hospitais.