O Brasil é o país dos botecos. Presentes nos grandes centros e nas comunidades, eles são palco de encontros, sabores e histórias. E é justamente essa essência que o Comida di Buteco ajuda a valorizar há mais de 20 anos. Mais do que uma disputa entre petiscos, o concurso tem se mostrado um verdadeiro motor de transformação social e econômica.

Em 2024, o impacto foi novamente expressivo: segundo dados da organização, o concurso movimentou mais de R$ 300 milhões em todo o Brasil, contribuindo diretamente para a geração de empregos temporários e permanentes, o fortalecimento do turismo gastronômico e o reconhecimento de empreendedores locais, que muitas vezes têm no buteco sua principal fonte de renda.

Mas os dados ganham ainda mais força quando cruzados com as histórias de quem vive essa realidade. É o caso da família Nunes, do Nunes Bar. Participantes pela primeira vez do concurso em 2024, a experiência foi única: já foram direto para o pódio. E não foi só o título de campeão que mudou a história do boteco. “Nós temos uma experiência muito positiva com o concurso. No ano passado, nossa clientela aumentou consideravelmente durante o concurso e, após recebermos o título, o público continuou nos visitando. Ou seja, o aumento do movimento não é restrito ao período do concurso”, afirmou Pedro Nunes.

Em 2025, o Nunes Bar segue comemorando o impacto econômico do Comida.

“Este ano, o nosso movimento continua intenso. Podemos estimar um aumento de, em média, 200% no público durante o concurso”, disse Nunes. “Não imaginávamos que nossa vida mudaria como mudou — tanto pessoalmente quanto nos investimentos que conseguimos fazer no bar. A experiência de participar do Comida di Buteco é muito positiva”, acrescentou.

Sandra Alexandra, do Butiquim, estreante nesta edição, também somou resultados positivos já na primeira quinzena do concurso. “Nosso boteco é novo, então estou maravilhada com esse movimento todo. A casa está sempre cheia, o público tem gostado do nosso petisco, o clima é de muita felicidade e animação. A palavra que resume nossa experiência com o concurso é gratidão! Estamos muito felizes”, disse.

Para o veterano Bar Galpão, a realidade não é diferente: “Mais uma edição de casa cheia todos os dias. Ao longo dos anos, com o Comida di Buteco, fizemos diversos investimentos no Galpão. Expandimos o primeiro piso, depois criamos o segundo, aumentamos a quantidade de mesas, investimos em estrutura, climatização, entre diversas outras melhorias para oferecer uma experiência única aos nossos clientes. O concurso nos proporciona isso, e somos muito gratos por esses anos de parceria. Este ano, já vendemos mais de mil unidades do petisco que criamos para o concurso, e é com muito carinho que preparamos cada um deles”, disse José Wilson, proprietário do Galpão.

O Comida di Buteco, nestes 25 anos, tem se consolidado como uma vitrine para pequenos negócios e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico local e nacional. Ao dar visibilidade aos butecos, o concurso fortalece a economia e valoriza um setor importante da cultura brasileira.