A intimação judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma UTI de Brasília ganhou destaque na imprensa internacional e provocou debates sobre procedimentos legais. Veículos como CNN Internacional, New York Times e Washington Post noticiaram o episódio ocorrido no hospital DF Star.

O ex-presidente, que está internado desde 13 de abril, recebeu um oficial de justiça em seu quarto de UTI na última quarta-feira, 23. A intimação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após Bolsonaro realizar uma transmissão ao vivo nas redes sociais durante sua internação.

Durante o cumprimento da intimação, a equipe médica registrou alteração na pressão arterial do paciente. O momento foi documentado em vídeo, que mostra os profissionais de saúde informando sobre a mudança nos sinais vitais durante a presença do oficial de justiça.

A decisão gerou questionamentos de juristas e organizações da sociedade civil, que apontaram possível violação do artigo 244 do Código de Processo Civil. O dispositivo legal proíbe citações a pessoas em estado grave de saúde, exceto em situações onde exista risco de perda de direito.

O quadro clínico do ex-presidente apresentou piora nesta quinta-feira, 25, conforme confirmado pela equipe médica do DF Star. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar. A repercussão do caso continua gerando debates sobre os limites entre procedimentos judiciais e condições de saúde.

