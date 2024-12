Por Walter Biancardine (*)

Depois do Movimento dos Sem Terra (MST) que invade propriedades alheias em claro ato de terrorismo político, temos agora o Movimento dos Sem Competência (MSC) composto principalmente por Voldemort (aquele que não se pode dizer o nome) e Lula, que invadem prerrogativas e competências de outros poderes sem nenhuma cerimônia, igualmente praticando claro ato de terrorismo ditatorial.

Este último, um senil alcoólatra em fase terminal de decomposição moral, exibiu espantosa desenvoltura ao invadir – invadir não, arrombar – as atribuições da Câmara dos Deputados de todos os estados do Brasil ao legislar no lugar deles e, pior, em causa própria.

Já explico: o salteador de nove dedos publicou decreto – sim, um decreto, algo outrora abominado pela esquerda – “regulando” o uso de armas e o emprego da força pelas corporações policiais de todo o país. Onde entra a “causa própria”? O fato é que a esquerda é fruto do crime, por ele sustentada e a ele dirigida, vivendo do dinheiro imundo do tráfico de drogas, assassinatos, assaltos, roubos de cargas e por aí vai.

Tal molusco (sendo o maior ladrão deste país) tem a passividade e omissão de tolerar. Obviamente excretou tais linhas visando facilitar a vida de seus “cumpanhêros”, já que os coitados só podem contar com pobres fuzis AR-15, granadas, lançadores de obuses para derrubar helicópteros – atualmente proibidos pelo STF, piedoso – e outras quinquilharias, quase inofensivas e que tornam a dura vida do pobre criminoso muito arriscada. Afinal, os mesmos têm de se ver contra a polícia “fascista”, que se vale de poderosos revólveres .38 ou, até mesmo, de pistolas .40. Um absurdo desumano!

Resmungos ocorreram, é verdade. Neste teor resmungão se pronunciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao postar – sim, postar, é só o que nossos políticos fazem: reclamar como se fossem apartados do Poder que lhes demos – que o Velho Barreiro teria “publicado, na calada da noite e sem diálogo, amparo legal e em clara invasão de competência” tal excremento jurídico.

Então tal governador pretende “dialogar” com quem, pela enésima vez, invade prerrogativas e impõe decretos sem nenhum amparo legal? Quer este cidadão que o assaltante não o roube, mostrando ao mesmo o Código Penal?

Pois esta é a tônica dominante de nossos parlamentares e governantes do Executivo: apenas reclamar, como fossem youtubers. Não agem, não possuem iniciativa, coragem, e a omissão é sua marca registrada, carimbada pelo medo evidente de verem-se às voltas com o sanguinário e matador tubarão careca do STF.

Tal covardia é a principal responsável por ter instituído, no Brasil, um Congresso que apenas serve “pra-lamentos” – o trocadilho é infame, mas necessário.

Nas terras verde-amarelas, o crime é lei sob o arbítrio de togados, ferindo a Constituição vigente. Aqui, não importa o que você faça, mas de qual lado está – se do deles, tudo é permitido. Do nosso, não ouse urinar sangue e ir ao hospital, ou passará o Natal na cadeia. Pior: não ouse morrer sem antes pedir ao divino Alexandre de Moraes. Se morrer, sequer será citado pelo STF ou pela grande e amiga mídia.

É como estar no fundo do poço. Apenas lamento estar eu aqui, escrevendo tais queixas, tal e qual os covardes “pra-lamentares” e governadores que critico.

E você, o que faz?