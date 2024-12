A chegada de fim de ano e as férias escolares é um momento em que muitas pessoas aproveitam para tirar alguns dias de folga para relaxar, viajar ou fazer alguns passeios em família. No entanto, para curtir da melhor maneira e aproveitar bastante esses dias de férias e folga é importante adotar alguns cuidados para não oferecer riscos à saúde e para manter a saúde e o bem-estar durante esse período. Comprometida em promover ações de incentivo à saúde, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) convidou a médica da família e comunidade da Usisaúde, Milyan Moreira, para compartilhar orientações valiosas para aproveitar as viagens com segurança e conforto.

Para a médica, entender a importância dos cuidados básicos, pode fazer toda a diferença. Passeios ao ar livre, idas a clubes e praias são partes essenciais das férias, mas também demandam cuidados com a pele. “É muito importante o uso do protetor solar com FPS 30 ou superior, reaplicado a cada duas horas, além do uso de roupas com proteção UV e chapéus de aba larga. Também é importante evitar o sol entre 10h e 16h e manter a hidratação para proteger a pele e evitar problemas como insolação”, alerta.

Outro ponto importante destacado pela médica são os hábitos alimentares diferentes. “Para prevenir infecções ou problemas gastrointestinais, algumas medidas simples são fundamentais. Por isso sempre oriento a priorizar o consumo de água filtrada ou engarrafada e evitar gelo de origem incerta. Dê preferência a alimentos bem cozidos ou fritos, minimizando o risco de contaminação. Lave bem as mãos antes de comer e use álcool em gel quando água e sabão não estiverem disponíveis. Ao consumir frutas e vegetais, escolha aqueles que podem ser descascados. Evite alimentos de procedência duvidosa, como os vendidos em barracas sem higiene adequada. Essas medidas simples ajudam a prevenir desconfortos e infecções”, explica.

Seja em locais quentes, de clima seco ou durante longos trajetos, a hidratação é prioridade. “Beba água regularmente, mesmo sem sentir sede, pois esse já é um sinal tardio de desidratação. Opte por água potável ou engarrafada e inclua alimentos ricos em água, como melancia, pepino e alface, nas refeições”, orienta a médica.

A médica da Usisaúde explica que comidas rápidas e menos saudáveis podem ser tentadoras, mas manter uma dieta equilibrada é possível. “Planejamento é a chave. Prefira restaurantes com opções nutritivas e leve lanches saudáveis, como frutas e castanhas. E, claro, permita-se experimentar pratos locais, mas mantenha um equilíbrio com refeições ricas em vegetais, proteínas magras e carboidratos integrais. Outro ponto importante é envolver as crianças no planejamento das refeições, pois isso pode ser uma forma divertida de incentivá-las a fazer boas escolhas”, recomenda Milyan.

Viajar de carro, ônibus ou avião pode causar desconfortos físicos. Para evitar isso, a médica sugere pausas regulares para alongamentos, uso de roupas confortáveis e consumo de refeições leves. “Leve itens de conforto, como travesseiros de pescoço, e, em voos longos, considere o uso de meias de compressão para prevenir inchaços ou trombose, sempre com orientação médica. Além disso, roupas leves e protetor solar são indispensáveis para minimizar os efeitos do calor”, acrescenta.

Outro ponto destacado pela profissional são as mudanças de ambiente, que podem afetar a qualidade do sono, mas ela traz algumas estratégias que podem ajudar a minimizar esse impacto. “Crie uma rotina relaxante antes de dormir e leve itens familiares, como travesseiros ou um aroma conhecido. Ajuste a temperatura do quarto e evite eletrônicos ou refeições pesadas antes de dormir”, sugere a médica.

Crianças e idosos merecem atenção especial durante os passeios. “Para ambos, planeje pausas regulares para descanso e movimentação, prevenindo desconfortos e fadiga. No caso das crianças, leve brinquedos e atividades para distraí-las, e assegure-se de que todas as vacinas estão em dia. Para idosos, consulte o médico antes da viagem, especialmente se houver condições de saúde pré-existentes, e leve os medicamentos organizados e em quantidade suficiente. Use protetor solar e roupas adequadas para o clima. Além disso, escolha itinerários e acomodações acessíveis para garantir conforto e segurança para todos”, explica a especialista.

Com essas orientações básicas, a especialista explica que as famílias podem aproveitar as férias com saúde e tranquilidade. “Planejamento e pequenas atitudes fazem toda a diferença para transformar as férias em momentos inesquecíveis”, conclui Milyan.

USISAÚDE

