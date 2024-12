Por Walter Biancardine (*)

Uma ditadura sonsa, covarde e hipócrita como a imposta pelos togados brasileiros nunca é um único e sólido bloco de maldades: ao contrário, a covardia reinante no país – tanto de ditadores quanto de seus súditos – faz com que a melhor opção seja dividir seus arbítrios em pequenas peças difusas e disfarçadas em meio à nossa caótica rotina. Entediado que estou em meio à rotina de más e péssimas notícias diárias, resolvi alegrar meus leitores compondo um alegre mosaico de tais perversidades para que tenhamos, diante de nossos olhos, o alegre e totalitário quebra cabeças já montado e pronto para brincar. Vamos a ele?

ELIMINANDO OPOSITORES

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás acaba de tornar Ronaldo Caiado inelegível, além de cassar o mandato do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. Eles foram condenados pelo TRE-GO por uso do Palácio das Esmeraldas em eventos de apoio ao então candidato a prefeito.

Em outras palavras: a toga tirou um potencial candidato de direita à Presidência da República (e pouco importa se você gosta dele ou não) da disputa, colocando-o na geladeira por oito anos, além de simplesmente depor um prefeito, eleito pela vontade do povo.

Bolsonaro fora, Caiado fora, Tarcísio na mira… e assim segue o alegre baile das togas. Não sobrará ninguém.

SAINDO DO ARMÁRIO

O abominável STF já “formou maioria” (8X0) contra um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o sinistro Alexandre Ovo seja afastado da relatoria de processos contra ele. Na verdade, Ovo Moraes teria de ser impedido de atuar não apenas contra Jair Messias mas, também, contra inúmeros outros acusados pois o mesmo colocou-se abertamente na posição de vítima, investigador e juiz, contrariando uma regra básica e centenária do Direito, sem a qual descamba-se inapelavelmente para a ditadura. Ignorar tal preceito é assumir o estado de exceção, é sair do armário. E o Inominável não mais disfarça.

ALTEZAS TOGADAS DE VERSAILLES: “NÃO TEM PÃO? QUE COMAM BRIOCHES”

As imponentes majestades togadas do Judiciário brasileiro não fazem por menos, e exigem seus luxos em decorrência de seu status divino, superior, maravilhoso e belo. Tamanha fome de mordomias, privilégios, luxos, lagostas, vinhos premiados, caviar e acordos milionários custa ao Brasil 1,6% do PIB (Produto Interno Bruto), alçando-os à condição de Poder Judiciário mais caro do mundo.

Enquanto contamos moedas para inteirar o pagamento do carnê das Casas Bahia, as divindades de toga sangram exatamente 174,4 bilhões de reais de nossos bolsos (PIB 2023) anualmente, e 84% dessa cordilheira de dinheiro – 146,496 bilhões de reais – vão para os bolsos deles, na forma de salários e incontáveis gratificações, auxílios e demais penduricalhos.

Se o amigo não aguenta pagar o carnê, peça ao seu Manoel para anotar no caderninho da venda.

TRAMAS, CONVERSAS E ENCONTROS OCULTOS

O blogueiro Igor Gadelha (sim, blogueiro. Chore na cama, que é lugar quente) revelou no jornal Metrópoles que a assessoria do Palácio do Planalto omitiu do público a visita de um empresário ao Presidente Lula, na véspera de sua internação.

É sempre assim com a esquerda: encontros ocultos, explicações mal dadas, fatos obscuros, falecidos Celsos Daniéis da vida – e todas as testemunhas também – bem como se encontrando com Ministros do STF fora da agenda, recebendo o diretor da Polícia Federal e empresários na calada da noite, e por aí vai.

Mas é tudo “democrático” e “com muito amor”.

JANJA, A PRESIDENTE DO BRASIL

Deu no jornal Diário do Poder: “Os petistas até toleram, mas não confiam em Alkimin. Ontem cedo, com o aval de Janja, ‘ministros’ (sic) da casa plantaram a notícia que Lula não se afastaria do cargo. Ele está na UTI, incapacitado de tomar decisões, mas o vice foi impedido de exercer seu papel constitucional”.

Vamos por partes: “aval de Janja”? Quem é esta senhora para avalizar, endossar ou recomendar o que seja? Ual sua influência política? Qual seu cargo?

Outra: então Alkimin foi barrado de assumir por ordem de Janja?

A última, para o amigo dormir tranquilo: isto quer dizer que o Brasil está sendo governado pela atendente genital de Lula, a sra. Janja?

Sim, ela é a nossa presidente.

(*) Walter Biancardine é jornalista, analista político e escritor. Foi aluno do Seminário de Filosofia de Olavo de Carvalho, autor de três livros e trabalhou em jornais, revistas, rádios e canais de televisão na Região dos Lagos, Rio de Janeiro