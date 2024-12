Sugerir e propor estratégias de ação e novas abordagens para o tema. Este é o objetivo pedagógico do curso de formação em Educação Patrimonial, cujo tema é “Preservação e Legislação para um futuro sustentável”. O curso será realizado nesta sexta-feira (13), na Biblioteca Pública Zumbi dos Palmares, à rua Mariana, 119, no Centro de Ipatinga, e é aberto ao público.

O conteúdo é destinado a dois grupos específicos, formação de professores da rede pública e privada de ensino e de proprietários de bens protegidos, considerados legítimos multiplicadores da informação. O curso abordará os princípios de preservação, legislação cultural e estratégias educativas para gestão do patrimônio histórico e será dividido em duas etapas: de 8h às 12h, com os educadores e, de 14h às 18h, com proprietários de bens protegidos.

De acordo com a programação, a capacitação será ministrada pela palestrante Paula Miranda de Oliveira, historiadora e mestre em História e Culturas Políticas pela UFMG. O evento é realizado pela Baroque Arquitetura & Consultoria, Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga (Comphai) e Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

“O trabalho da administração municipal é oferecer oportunidade para todos. A capacitação de professores e proprietários de bens tombados e inventariados é importante para que a população possa compreender a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural, destacando a educação patrimonial como objeto essencial na conscientização coletiva”, explicou Carlão Oliveira, secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga.