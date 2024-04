O Café de Contos marcou o encerramento do projeto Caminhos da Cultura, que promoveu obras de acessibilidade no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita. Realizado na manhã da última terça-feira (26/03), o evento contou com uma intervenção teatral, seguido de visita ao Museu da Aperam e café da manhã aos presentes. A atração cultural foi realizada com apoio do projeto Hibridus, realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Participaram do evento, representantes do poder público, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo, do Sodalício Tio Questor e de entidades socioassistenciais do município.

A Fundação Aperam Acesita está instalada na antiga Casa de Hóspedes da Acesita. O imóvel foi erguido na década de 1950, em estilo neoclássico e ainda preserva várias características originais. O Casarão recebeu adequação de acessibilidade com uma rampa com corrimãos, na entrada do Centro Cultural e na entrada do teatro. Também foi instalada uma plataforma de elevação para acesso ao segundo pavimento, onde está o Museu da Aperam, que conta a história da siderúrgica.

A presidente do Conselho da Pessoa Idosa, Lilian Araújo, ressaltou a importância e agradeceu às empresas e pessoas físicas pela doação ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa, em benefício de iniciativas como essa. “Parabenizo a Fundação Aperam e destaco que as adequações atendem ao Art 21 do Estatuto do Idoso, que versa sobre o direito à cultura, esporte e lazer, com programação que esteja em seu acesso. Então, este é um importante ganho baseado no estatuto dos idosos”, detalhou.

Para a secretária de secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Timóteo, Rosanna Borges Moura, esta é mais uma parceria que merece ser celebrada. “Ter uma instituição como a Fundação Aperam que pensa em incluir as pessoas idosas e pessoas com deficiência é motivo de comemoração. Para nós é um prazer saber que o público terá mais oportunidades de participar de espetáculos, exposições e programação cultural com espaço adaptado”, enfatizou a secretária.

“Os moradores de Timóteo gostam de cultura. Possibilitar o acesso para todos é uma forma de valorização. Agradecemos a Fundação Aperam pela iniciativa e pelo trabalho conjunto que temos feito para a realização de mais projetos de inclusão”, completou o vice-prefeito de Timóteo, José Vespasiano.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL ACESSÍVEL

Diversas ações culturais voltadas para todos os públicos, incluindo pessoas idosas, são realizadas continuamente pela Fundação Aperam Acesita, como teatro, dança, música, cinema, exposições e visitas guiadas ao museu. Mais de 20 mil pessoas são beneficiadas por ano, com as atrações. Ao menos 10% desse público é formado por pessoas com 60 anos ou mais.

A partir das adequações de acessibilidade, a Fundação Aperam Acesita espera fortalecer a participação das pessoas idosas e pessoas com deficiência nos eventos culturais. “Com a adaptação podemos atender mais idosos. O último censo do IBGE apontou que a parcela da pessoa idosa cresceu 15% em relação a 2010. Nosso papel é ampliar oportunidades e acessibilidade para que o público possa se divertir e aproveitar as atividades aqui em nosso Casarão com tranquilidade”, concluiu o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.