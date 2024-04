O projeto Agregando Arte lança a exposição das peças produzidas pelas alunas no curso de formação, que ensinou a criar artesanato com o agregado siderúrgico, coproduto gerado pela indústria na fabricação do aço. A mostra será lançada nesta quarta-feira (24), às 19h, e ficará em exibição até o dia 10 de maio, no Foyer do Centro Cultural Usiminas.

O projeto é realizado pela artista plástica Rosane Dias que busca promover a capacitação técnica, posicionamento profissional, geração de trabalho e renda e consequentemente estimular a economia criativa da região. O projeto conta com patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Rosane Dias ressalta que o projeto, além de gerar trabalho e uma fonte de renda, também é uma oportunidade de reforçar a atuação social da Usiminas em contribuir para a redução da desigualdade social e em fortalecer o desenvolvimento sustentável das comunidades onde está presente.

A iniciativa promoveu uma capacitação técnica voltada para mulheres, durante oito meses, com o objetivo de incentivar o posicionamento profissional, geração de trabalho e renda e estimular a economia criativa da região.