A Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h) de Ipatinga, uma referência em cuidados de saúde de urgência e emergência na região e porta aberta para receber pacientes de mais de dez municípios, está adquirindo equipamentos para melhorar ainda mais a qualidade de seus serviços.

Com um investimento significativo, por meio de emendas impositivas, a UPA adquiriu suportes de soro, macas, cadeiras giratórias, cadeiras fixas e longarinas de aço inox, estrutura que garante um ambiente mais confortável para pacientes, acompanhantes e servidores.

Apenas nos primeiros meses de 2024, a UPA de Ipatinga já atendeu mais de 27.500 pessoas, uma prova da sua importância para a comunidade local e das cidades da microrregião, que também se beneficiam dos seus serviços. Além de proporcionar atendimento de qualidade aos munícipes, a UPA desempenha um papel muito importante na rede de saúde regional.

O chefe do Executivo destaca a importância do constante investimento em saúde. “Os novos equipamentos ajudam a elevar ainda mais a qualidade do atendimento de nossa UPA, permitindo que nossas equipes tenham melhores condições para cuidar dos pacientes. Essa é uma das nossas prioridades”, ressalta. “Estas novas aquisições representam mais um passo importante para continuarmos oferecendo um serviço de saúde digno e eficaz para nossa população”.