Os alunos do 9º ano do Instituto Municipal de Educação Técnica de Timóteo (Imett) estão tendo a oportunidade de conhecer os principais pontos turísticos da cidade. A visitação dos alunos a pedido da própria Escola é uma ação que integra o projeto “Turismo Pedagógico”, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Timóteo, com o objetivo de valorizar os marcos turísticos, históricos e arquitetônicos, e conscientizar sobre a preservação dos recursos naturais do município. Criado em 2023, o projeto abrange as escolas da rede municipal de ensino.

De segunda a quarta (22 a 24/04), os alunos do Imett participaram de uma visita monitorada a onze pontos: Centro de Visitantes do Macuco (Portal do Parque Estadual do Rio Doce), Igreja Católica do Centro Norte, Fundação Aperam Acesita, Escola Ana Moura, vista do Pico do Ana Moura, Escola Getúlio Vargas, Praça do Coliseu, Forno Hoffmann, Igreja Matriz São Sebastião, Casa da Memória e Igreja Católica do Timirim. No Centro de Visitantes, os alunos obtiveram informações sobre o Parque Estadual do Rio Doce e participaram de uma breve caminhada na Trilha da Lagoa do Juquita. Localizado nos municípios de Timóteo, Marliéria e Dionísio, o Perd é a maior reserva de Mata Atlântica de Minas Gerais.

Em maio, o projeto “Turismo Pedagógico” será desenvolvido com as turmas do 5º ano da Educação Fundamental da rede municipal de ensino, totalizando cerca de 600 alunos.