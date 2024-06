O projeto Tenda Literária retorna a Açucena nesta sexta e sábado, 14 e 15 de junho, com um evento gratuito na Praça Edson de Miranda, no Centro. A iniciativa é patrocinada pela Cenibra, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio do Instituto Cenibra e da Prefeitura Municipal de Açucena, e é realizada pela Criativo Produções em parceria com o Ministério da Cultura.

O estudante Jandir Pereira Maia Neto, de 11 anos, está no sexto ano da Escola Estadual Antônio Alticiano está ansioso pelo retorno da edição do projeto. Ele participou da edição da Tenda Literária em Açucena em 2019, junto com seus amigos e, de lá até hoje, melhorou a sua leitura. “Durante o evento eu me diverti muito e aprendi a importância da leitura. Depois, em casa e na escola, eu comecei a ler mais, ter mais livros e incentivar meus amigos a lerem também”, comentou.

Ele quer ser jogador de futebol quando crescer, e acredita que sem estudo e leitura não terá oportunidades. “Aprendi que para ser um bom profissional no futuro, em qualquer área, temos que estudar muito. E a leitura ajuda a gente a entender melhor todas as coisas”, comentou. O projeto Tenda Literária visa ampliar o acesso à cultura a crianças de 6 a 10 anos de idade, além de incentivar o hábito da leitura e levar atividades de lazer. As atividades são abertas ao público e contarão com a participação dos alunos e professores da rede pública de ensino do município.

O gestor cultural da Criativo Produções, Bruno Minafra, destaca a importância do evento nas comunidades. “Ver a história do Jandir e o gosto dele pela leitura reforça o nosso compromisso de levar o acesso gratuito a atividades de incentivo literário e de lazer para as comunidades. Vamos transformando vidas através da leitura e as crianças construindo um futuro melhor nas suas localidades, beneficiando a todos”, disse.

ATIVIDADES NA PRAÇA

A Tenda Literária em Açucena na Praça Edson de Miranda, no Centro, tem início nesta sexta, dia 14, das 7h30 às 10h30 e das 13h às 16h. No sábado, dia 15, tem atividades de 9h as 12h. O festival contará com os espetáculos didáticos “O Show da Ariela”, na sexta, e “Dado e Ariela em O Incrível Mar de Livros no sábado, com os artistas Mari Antonaci e Douglas Netto.

Haverá também o Cantinho da Leitura com Contação de Histórias com as autoras de livros infantis Nena de Castro e Nancy Nogueira, além do Grupo Historiarte. As crianças poderão se divertir com um tabuleiro gigante na Kombixadrez, com jogos lúdicos no Instituto Amarelo e brincadeiras com ABC LogevIDADE. E ainda haverá a participação de personagens especiais do projeto Tenda Literária.