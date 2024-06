A Amazon está considerando a possibilidade de cobrar uma assinatura mensal para usuários interessados em acessar uma versão aprimorada da Alexa, equipada com inteligência artificial (IA) generativa. Segundo fontes familiarizadas com o assunto ouvidas pela Reuters, esta nova assistente virtual, internamente conhecida como “Banyan”, representaria uma significativa renovação na plataforma.

O nome “Banyan” faz referência às árvores ficus e está sendo vista como uma atualização de destaque para a Alexa. Alguns na empresa têm se referido a esta atualização como “Remarkable Alexa” (“A Alexa Notável”), refletindo o potencial impacto desta nova tecnologia.

As funções da antiga assistente ainda estariam disponíveis, mas a versão aprimorada com inteligência artificial estaria disponível somente para pagantes. O pacote custaria entre US$ 5 e US$ 10 (R$ 27 – R$ 54, em conversão direta).

Essa atualização seria uma “tentativa desesperada” de revitalizar a Alexa e transformá-la em um produto monetizável, disseram os informantes. Até agora, a empresa tem absorvido todo o gasto do assistente, uma vez que é um produto complicado de capitalizar.

Além disso, também seria a introdução “mais formal” da Amazon na corrida da assistente virtual com IA. Até agora, a empresa não apresentou o próprio competidor para o setor, deixando que o Google, a Microsoft e até a Apple competissem sem a ter como concorrente.

O desenvolvimento da Alexa com IA enfrentou dificuldades, alegam ex-funcionários da Amazon. Além dos obstáculos técnicos inerentes ao produto, questões internas da companhia também estariam retardando o processo.

Agora, porém, a Amazon parece querer acelerar o processo. Segundo os informantes da Reuters, a empresa quer que a nova Alexa esteja pronta até agosto. Esse prazo seria resultado do interesse pessoal do CEO da companhia, Andy Jassy, na nova IA.

Contudo, nada é garantido, e tudo depende do sucesso do projeto “Banyan”. Nem o preço, nem a data, podem ser definidos no momento.

*Com informações TecMundo