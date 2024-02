A Americanas divulgou nesta segunda-feira (26), o resultado financeiro dos nove primeiros meses do ano de 2023, após sucessivos adiamentos. A receita desabou 45,1%, para R$ 10,29 bilhões, e o prejuízo foi de R$ 4,6 bilhões. As vendas digitais foram mais impactadas que as físicas.

Os números estavam suspensos desde o começo do ano passado, após a empresa descobrir uma fraude bilionária em suas demonstrações financeiras. Isso resultou em um recuo de 45,1% na receita líquida, principalmente devido à redução drástica nas vendas online, que caíram 77,1% em comparação com o mesmo período de 2022.

A empresa já havia relatado prejuízos de R$ 12,9 bilhões em 2022 e R$ 6,2 bilhões em 2021, com revisões nos números após revelações de “inconsistências contábeis”. A Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial em janeiro de 2023 na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que foi aceito pelos credores em dezembro do mesmo ano.

CANAIS DIGITAIS

Os canais digitais foram os mais afetados, principalmente devido à desconfiança dos consumidores após as fraudes e a recuperação judicial.

“No digital, onde se concentram as vendas de tickets mais altos, houve um abalo de confiança. Os clientes tinham preocupação em relação às entregas dos produtos e os sellers (vendedores) ficaram temerosos de não receber os repasses pelas vendas realizadas”, afirma a nota da Americanas.

A empresa também ajustou suas estratégias, priorizando operações mais rentáveis e migrando para vendas de terceiros (3P) em vez de vendas diretas (1P).

LOJAS FÍSICAS DA AMERICANAS

Por outro lado, as lojas físicas foram mais resilientes, registrando uma queda de apenas 4,4% no volume de vendas. Nos nove primeiros meses do ano passado, o volume de vendas pelos meios físicos foi de R$ 9,3 bilhões, contra R$ 9,7 bilhões registrados nos mesmos meses de 2022.

A Americanas atribui esse desempenho à melhoria das negociações com fornecedores, otimização do número de lojas e ajustes no mix de produtos.

“A performance (das lojas físicas) melhorou à medida que as negociações com fornecedores evoluíram e o sortimento em loja foi sendo recomposto. Além disso, nesse período, também foi realizado trabalho de otimização do número de lojas, visando maior eficiência operacional”, diz a companhia.

Além disso, a empresa desacelerou as vendas de certas linhas de tecnologia e viu um crescimento significativo nas vendas de bomboniere e biscoitos nas lojas físicas. Essas medidas fazem parte dos esforços da Americanas para melhorar sua estrutura operacional e financeira em meio à crise.

*Com informações do portal Terra