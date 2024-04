O Bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, ganhará uma nova unidade da rede Consul. O novo supermercado disporá de uma área de vendas de 700 metros quadrados.

A nova loja receberá investimentos próximos à R$ 3 milhões de reais e será construída logo na entrada do bairro, na avenida Carlos Edmundo Landaeta, próximo à divisa entre Santana do Paraíso e Ipatinga. A previsão é que as obras se encerrem até agosto próximo.

O projeto foi aprovado no último domingo, 31 de março, na assembleia geral dos associados da Consul (Cooperativa de Consumo dos Empregados da Usiminas), no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga. Coordenada pelo diretor-presidente da instituição, Adilson Suda; contou também com a presença do diretor Administrativo e financeiro Emílio Jorge Chain; e do diretor comercial, Edilio Ramos Veloso.