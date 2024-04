Chega à Coronel Fabriciano a Carreta Gamer do Conexão eSports. O projeto que conta com o patrocínio oficial da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, tem o apoio da Prefeitura Municipal. A Carreta Gamer fica na cidade até o próximo sábado, dia 7 de abril.

Estacionada na Praça da Estação, a carreta proporciona uma experiência única e imersiva em jogos eletrônicos, promovendo diversão, conexão e deixando um legado cultural e tecnológico para todos os jovens da região.

Alunos, do 4º ao 9º ano das Escolas Municipais de Fabriciano participam do projeto. A iniciativa traz uma oportunidade para nossos estudantes desfrutarem de uma ampla variedade de jogos eletrônicos, incluindo títulos populares como Fifa e Fall Guys.

“Nossos alunos estão encantados. Oportunidades como essa trazem para os nossos estudantes não só acesso a tanta tecnologia, mas também uma oportunidade de futuro,” comenta a gerente pedagógica, Neuza Viana.

Gabriel Gonçalves tem 12 anos e é aluno da Escola Municipal Argeu Brandão. Ele conta que está muito feliz por participar do projeto. “Eu não tenho computador na minha casa, ainda mais com jogos. Estou me divertindo muito. E aqui eu jogo com várias pessoas”.

“É uma experiência única e transformadora tanto para os nossos alunos quanto para os jovens que participam do projeto. Isso pode abrir portas para o desenvolvimento de novas habilidades e talentos, além de possibilidades que o universo tecnológico pode oferecer”, enfatiza o vice-prefeito, Sadi Lucca.

CARRETA GAMER

Equipada com tecnologia de ponta, proporciona uma experiência interativa e educativa para jovens e crianças de seis a 17 anos.

A carreta Gamer tem 15 metros de comprimento e 2,6 metros de largura (fechada), expandindo para 7,2 metros. É equipada com 4 TVs de 50 polegadas, 30 computadores e oferece acessibilidade para pessoas com deficiência (PCDs).

O projeto “Conexão, o Game é para Todos” é patrocinado pela Vale. “Nós acreditamos que projetos como esse fortalecem nossas parcerias e nossos diálogos com a comunidade, além de promover desenvolvimento socioeconômico e cultural”, conclui a Relações Institucionais da Vale, Natacha Miranda e Araújo.

A entrada é gratuita, e todos podem participar desta jornada gamer.

Serviço:

Carreta Gamer

Local: Praça da Estação – Rua Rubens Siqueira Maia, 680-794, Centro

Data: 29/03 a 07/04

Segunda à sexta-feira: 7h30 às 17h30 | Sábado e domingo: 9h às 19h