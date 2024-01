A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Assistência Social realizou, nessa terça-feira (30), a solenidade de lançamento do Cartão Fabri Social. O evento aconteceu na quadra poliesportiva da Praça Céu, no Melo Viana.

Essa é mais uma ação desenvolvida no município que tem o objetivo de apoiar as pessoas que mais precisam. O benefício eventual, como é conhecido, é destinado à proteção de pessoas e famílias para o enfrentamento de uma vulnerabilidade social de caráter eventual. O programa conta com dois cartões: o de Auxílio Alimentação, no valor de R$ 235,33; e o de Auxílio Natalidade, no valor de R$ 353,00. Antes, a família beneficiada recebia cestas básicas ou kit maternidade, onde incluía itens para o recém-nascido. A nova proposta garante maior autonomia, mobilidade e segurança aos beneficiários.

“O que há de mais moderno em relação a concessão desse tipo de benefício é entregar o cartão para a família ou pessoa. Ela não fica restrita aos itens da cesta básica ou do kit maternidade, ela pode comprar o que precisa para atender às suas demandas emergenciais naquele momento”, explica a secretária de Governança de Assistência Social, Letícia Godinho.

Durante a entrega dos cartões de forma simbólica, algumas famílias contempladas estiveram presentes, a exemplo a da dona Edna Alexandrina, que comemora a chegada do cartão de Auxílio Alimentação. “Eu recebia a cesta básica, mas muita coisa que vem nela eu não uso e com o cartão eu posso comprar o que eu realmente preciso, até uma carninha eu posso comer agora, isso é maravilhoso”, comentou.

COMO SOLICITAR O BENEFÍCIO

Para solicitar o benefício eventual, o cidadão deve procurar as unidades da Assistência Social do município: Centro Pop, Cras ou Creas. Os requisitos para o recebimento do Cartão Fabri Social são analisados pela equipe técnica da Assistência Social. “A gente não só concede o cartão, mas também acompanhamos a família para que ela possa superar essa situação que ela se encontra”, disse a coordenadora do Cras Território 3, Grasiela Aleixo.

A nova proposta adotada pela Assistência Social garante também o fortalecimento da economia da cidade. “Além de um atendimento mais humanizado aos beneficiários, o nosso comércio se fortalece uma vez que todo investimento financeiro fica no município. 100% dos comércios credenciados são de Coronel Fabriciano”, ressalta o vice-prefeito, Sadi Lucca.