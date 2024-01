Em uma novidade que promete beneficiar milhares de brasileiros, especialmente os idosos com mais de 60 anos, a Serasa anunciou a implementação da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), que tem por objetivo amenizar a carga de pessoas e famílias que possuem uma quantidade excessiva de dívidas, atendendo a certos critérios.

O QUE É A LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO?

A Lei do Superendividamento estabelece diretrizes que simplificam a renegociação do excedente de dívidas, com a intenção de aliviar o ônus financeiro dessas pessoas.

O principal alvo dessa legislação são os grupos mais vulneráveis, incluindo idosos, indivíduos analfabetos, doentes e aqueles em situação de vulnerabilidade.

QUEM TEM DIREITO AOS BENEFÍCIOS DA NOVA LEI?

Para se beneficiar das facilidades providas pela Serasa, é necessário atender a algumas exigências definidas pela empresa. Os candidatos que preenchem os seguintes requisitos podem se qualificar:

– Possuem renda insuficiente para cobrir as dívidas;

– Acumulam dívidas relacionadas a necessidades básicas;

– Têm intenção de cumprir suas obrigações ao contrair essas dívidas.

Fica a ressalva que a lei não é aplicada a dívidas que foram adquiridas deliberadamente sem a intenção de serem quitadas. Dívidas como impostos, multas de trânsito e pensões alimentícias em atraso não são abarcadas por esta medida.

QUAIS SÃO AS DÍVIDAS QUE OS IDOSOS PODEM QUITAR?

A Lei do Superendividamento possibilita a quitação total de quatro categorias de dívidas que afetam particularmente os idosos e outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Seguem abaixo:

– Contas de consumo básico, como água, luz, telefone e gás;

– Boletos e carnês de consumo;

– Empréstimos realizados com bancos e outras entidades financeiras, incluindo cheque especial e cartão de crédito;

– Crediários e diversos tipos de parcelamentos.

A implementação desta medida tem o propósito de socorrer os idosos e outras pessoas em situação de fragilidade, que frequentemente têm uma renda limitada, sendo a maioria pensionistas do INSS, com um ganho médio de um salário mínimo.

*Com informações do Terra Brasil Notícias