A Região Metropolitana do Vale do Aço concentra quase 50 mil Microempreendedores Individuais (MEIs), conforme dados da Receita Federal de abril de 2024. Com o objetivo de orientar e capacitar aqueles que querem se tornar microempreendedores, o Sebrae Minas promove a Semana do MEI, que terá duas programações gratuitas em Ipatinga. A iniciativa conta com a parceria da Sala Mineira do Empreendedor.

As palestras serão realizadas presencialmente, na Agência de Atendimento do Sebrae, localizada na avenida Monteiro Lobato, 63, bairro Cidade Nobre. Para participar, o microempreendedor deve fazer sua inscrição pelo site do Sympla.

FORMALIZAÇÃO

Em 2023, a taxa de formalização aumentou em 3% na Região Metropolitana do Vale do Aço, com destaque para o setor de Serviços. Este ano, o número de formalizações nos quatro primeiros meses (janeiro a abril) é de 240, somando os municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo.

O Sebrae presta constantemente orientação aos interessados em se tornar microempreendedores individuais. Durante a Semana do MEI, o público terá a oportunidade de buscar mais informações para se formalizar de forma rápida e gratuita. Para se formalizar, o empreendedor deverá efetuar, dias antes, o cadastro obrigatório no site Gov.br. Outros documentos pessoais necessários para a formalização são carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço da empresa ou da residência.

Para ser MEI, é necessário ter um faturamento anual de até R$ 81 mil, não ter sócio nem filiais, trabalhar sozinho ou ter no máximo um empregado (que receba piso da categoria ou salário mínimo) e atuar em uma das ocupações permitidas. Entre as vantagens estão: participação em licitações, direito à aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por idade e emissão de nota fiscal.

PROGRAMAÇÃO:

21/05

16h às 17h30

Palestra Planejamento Estratégico para o Pequeno Negócio

Descrição: Insights poderosos e orientação prática para alcançar os objetivos de longo prazo, que possibilitam fortalecer a visão empreendedora para impulsionar o crescimento sustentável dos negócios.

22/05

16h às 17h30

Palestra Modelo de Negócio

Descrição: Orientações sobre como a metodologia Canvas, que pode impulsionar ideias, reduzir custos e abrir novos horizontes para os empreendimentos, com estratégias simples e inovadoras.

Serviço:

Atividades Semana do MEI

Data: 21 e 22 de maio

Local: Agência de Atendimento do Sebrae Minas, em Ipatinga (av. Monteiro Lobato, 63 – Cidade Nobre)

Inscrições gratuitas neste link