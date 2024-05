A 2ª edição do Giro pela Regional movimentou o setor metalmecânico de Itabira nessa quinta-feira (23). A iniciativa da Fiemg Regional Vale do Aço, juntamente com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço – Sindimiva e o Arranjo Produtivo Local – APL Metalmecânico reuniu dezenas de empresários para a Rodada de Negócios com as empresas âncoras: ArcelorMittal, Aperam, Cenibra, Usiminas e Vale. Na oportunidade, a Vale apresentou a Mineração do Futuro – Busca pela independência de barragens de rejeito na mineração.

“Foi um dia intenso de muito trabalho e prospecção com a rodada de negócios onde geramos 132 reuniões, com 5 âncoras e 35 empresas fornecedoras. Foi um momento de firmar parcerias estratégicas, além do fomento da economia local. Já a noite, debatemos a Mineração do Futuro com o gerente Operacional de Rejeitos e Cavas da Vale em Itabira, Weslley Robertt Maciel, que destacou a busca pela independência de barragens de rejeito na mineração e a mudança na rota de disposição do rejeito de minério de ferro, com a implementação do processamento e disposição a seco do rejeito”, pontuou Renato de Aquino, vice-presidente do Sindimiva.

Hélio de Godoy, diretor-presidente da HC Indústria Mecânica, parabenizou a iniciativa. “A Rodada de Negócios nos propiciou uma prospecção a nível regional, onde conseguimos conversar com cinco players referência de mercado para que pudéssemos apresentar nossas empresas e fazer novos contatos”, disse.

Durante os dias 22 e 23/05 empresas do setor foram visitadas pela equipe da Fiemg e do Sindimiva no intuito de disseminar o associativismo e suas vantagens. “Nosso objetivo foi apresentar nossos serviços, a fim de contribuir para a melhoria da gestão com foco no aumento da competitividade e sustentabilidade das indústrias, criando um ambiente favorável para o crescimento e defesa de interesses”, reforçou Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de Relações Empresariais da Fiemg.

Édio de Oliveira, sócio-diretor da Líder Comércio e Serviços de Eletromecânica, ressaltou que tanto a Rodada, quanto a palestra foram muito interessantes, uma vez que Itabira tem grande potencial. “Tivemos a oportunidade de conversar com grandes empresas, apresentar nosso trabalho e vimos uma grande oportunidade de crescimento no setor para a nossa região. Esperamos que a Fiemg e o Sindimiva realizem mais eventos desse tipo no município”, comentou.

O Giro pela Regional, em Itabira, foi uma realização da Fiemg Regional Vale do Aço, do Sindimiva e do APL Metalmecânico do Vale do Aço com apoio do Senai, Vale, ArcelorMittal Monlevade, Aperam, Cenibra e Usiminas. Os próximos municípios a receberem o evento serão Caratinga nos dias 17 e 18/06 e Manhuaçu nos dias 19 e 20/06.