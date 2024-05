A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, realiza entre os dias 27 de maio e 14 de junho a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite (Paralisia Infantil). Destinada a crianças menores de cinco anos, a iniciativa tem como objetivo reduzir o risco de reintrodução da paralisia infantil e assegurar que todas as vacinas recomendadas pelo Plano Nacional de Imunização sejam aplicadas.

A vacinação acontece em todas as unidades de saúde do município. Para crianças de um a cinco anos, a vacina será administrada via oral, com a tradicional gotinha. Já os bebês menores de um ano e as crianças de um a quatro anos com esquema básico de rotina incompleto receberão a vacina VIP (Vacina Inativada contra Poliomielite), que é injetável. Os responsáveis devem procurar a unidade de saúde mais próxima, levando a documentação da criança e a caderneta de vacinação.

“Vacinar nossas crianças é um ato de responsabilidade. A poliomielite é uma doença grave,capaz de causar paralisia e até a morte, mas pode ser totalmente evitada com a vacinação. Nosso objetivo é alcançar uma cobertura vacinal de 95%, garantindo a proteção das nossas crianças e contribuindo para a erradicação da doença,” adianta o secretário de Saúde do município, Walisson Medeiros.

A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode ser transmitida pelo contato direto com fezes ou secreções de pessoas infectadas, levando à paralisia. Não há cura, e a vacina é a única forma de prevenção.