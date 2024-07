Atração de investimentos, fortalecimento de empresas e geração de empregos são desafios cruciais para os gestores públicos. Visando apoiar os municípios nessa jornada, o Sebrae Minas lançou uma nova metodologia de capacitação de equipes municipais, focada na atração de novos negócios. O projeto piloto dessa iniciativa está sendo implementado em Timóteo, no Vale do Aço, servindo como modelo para futuras ações em outras regiões.

A metodologia visa tornar a prefeitura protagonista de todo o processo e será executada junto aos servidores municipais indicados, a fim de capacitá-los para realizar uma avaliação situacional do município em relação à atração de investimentos, fornecer subsídios ao gestor municipal sobre as estratégias a serem adotadas, identificar e negociar com novas empresas – tanto locais quanto externas – e conduzir o processo de implementação, expansão e operação de novos empreendimentos.

O gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial e Serviços Financeiros do Sebrae Minas, Rogério Corgosinho, destaca que uma prefeitura bem preparada pode impulsionar o processo de atração de investimentos no município a partir de uma postura ativa para a promoção da melhoria do ambiente de negócios. “Ao atrair uma empresa para a cidade, toda a cadeia produtiva de suporte é fomentada, inclusive as micros e pequenas empresas locais e aquelas que surgem para preencher uma nova demanda de serviços”, pontua.

Metodologia

A abordagem metodológica de capacitação do Sebrae Minas está dividida em cinco módulos. Após a consolidação dos pilotos em 2024, a iniciativa será disseminada por todo o estado, contribuindo para a competitividade dos municípios e, por consequência, de Minas Gerais.

Os módulos consistem em:

– Levantamento, organização, análise e apresentação de dados;

– Prospecção de empresas;

– Negociação;

– Implantação; e

– Operação.

PROGRAMA TERRITÓRIOS MAIS ATRATIVOS

O Sebrae Minas atua em três grandes frentes de negócios: Suporte Empresarial, Desenvolvimento Econômico e Educação Empreendedora. A frente de Desenvolvimento Econômico abrange trabalhos para apoiar os municípios mineiros na construção de ambientes que favoreçam a atividade empreendedora, fortaleçam os pequenos negócios, alavanquem a inovação, a geração de emprego e renda nos diferentes territórios do estado.

O programa Territórios Mais Atrativos tem o objetivo de apoiar gestores públicos e lideranças locais em todos os processos para tornar os municípios mais atraentes e amigáveis aos negócios por meio da melhoria do ambiente para empreender. Em 2024, o Sebrae Minas vai atuar em quatro temas prioritários para estimular o dinamismo econômico: Liberdade Econômica, Regularização Fundiária, Inovação na Gestão Pública e Atração de Investimento.