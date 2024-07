A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e o Conselho da Mulher Empreendedora (Cmeaci) uniram forças para celebrar os 60 anos de Ipatinga com um café da manhã nesta terça-feira (2). O evento marcou um momento especial de reconhecimento e valorização da história e do desenvolvimento da cidade.

O encontro, que aconteceu no auditório das entidades, contou com a presença do presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves; do presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi; da presidente do Cmeaci, Edilene Lopes Fonseca; do prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes; e de demais representantes da classe empresarial.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, pontuou que já está bastante otimista com o futuro da cidade. “É uma satisfação muito grande homenagear Ipatinga pelas seis décadas de existência. A cidade é uma das melhores para se viver em Minas e precisamos lutar para que isso continue ocorrendo. Com um comércio forte, precisamos pensar no futuro, já percebendo que o nosso município está preparado para o desenvolvimento”, afirmou.

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, ressaltou que as entidades existem para ajudar no progresso da cidade. “Ipatinga é um exemplo de crescimento econômico. A cidade está unida conosco, visando proporcionar rentabilidade e novas oportunidades para os empresários e para os consumidores. É uma honra presenciar toda a evolução do município”, enfatizou.

CONSTRUINDO HISTÓRIA

A presidente do Cmeaci, Edilene Lopes Fonseca, pontuou que Ipatinga proporciona oportunidade de crescimento para os empresários. “Só temos a agradecer à cidade. O Conselho da Mulher Empreendedora é bastante atuante no empreendedorismo, no associativismo e, acima de tudo, na construção da história da classe empresarial de Ipatinga. Quando temos uma história para contar, o legado fica”.

DESENVOLVIMENTO

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, reconheceu a importância do empreendedorismo para o crescimento da cidade. “Ipatinga agradece a cada um que está a frente das entidades que atuam em prol da classe empresarial e da população. Junto aos empreendedores, contribuem para a geração de emprego, renda e receita, levando o município ao desenvolvimento de todo o Vale do Aço”, concluiu.