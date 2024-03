A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza de 18 a 24 de março a Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre o Trissomia do Cromossomo 21, Síndrome de Down. A semana foi instituída por meio da Lei 4.345, sancionada pelo prefeito Gustavo Nunes em abril de 2022.

21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Em alusão à data, nesta terça-feira (19), 40 alunos com T21, juntamente com os pais e outros familiares, foram convidados para uma roda de conversa e um momento interativo chamado “Café com amor”. O evento foi realizado na Escola Municipal Altina Olívia Gonçalves, no bairro Iguaçu, e reuniu também diretores das unidades escolares.

A proposta deste encontro foi estreitar laços de parceria e afeto, indispensáveis no desenvolvimento dos alunos com Síndrome de Down. A roda de conversa também serviu para debater a necessidade de desafiar os preconceitos sobre o tema, estigmas que os cercam, e promover a inclusão e a autonomia, fundamentais no desenvolvimento das potencialidades de cada pessoa.

A rede municipal de ensino de Ipatinga abraçou a campanha “Chega de estereótipos, abaixo o capacitismo”, tema deste ano do Dia Internacional da Síndrome de Down.

A intenção é mostrar a importância de compreender as individualidades e singularidades das pessoas com Síndrome de Down e valorizar as potencialidades e habilidades que podem ser desenvolvidas mediante a oportunidade.