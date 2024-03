No próximo sábado (23/03), a partir das 9h, grupos de conservadores do Movimento Verde Amarelo Vale do Aço (Mova) estarão na Praça 1° de Maio, no Centro de Ipatinga. Eles coletarão assinaturas em apoio à criação do “Conservador”, a mais nova agremiação política em formação junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo Joel Souto, integrante da coordenação do Mova e representante da região no grupo fundador do Conservador, serão necessárias 550 mil assinaturas em apoio ao projeto. “Dos dez passos, até a solicitação do registro, o nosso grupo fundador já deu oito. Agora é colher as assinaturas, em nove estados e encaminhar ao TSE para homologação”, explicou.

Joel Souto disse que, em outros oito estados, vários grupos patriotas estão trabalhando para efetivar o projeto. “O objetivo é termos um partido realmente de direita no Brasil e cujos filiados tenham Deus, pátria, família e liberdade como essência e não somente nos discursos. Já passou da hora de termos o nosso próprio partido. Só assim nos livraremos de uma vez por todas dos políticos oportunistas de plantão”, concluiu.