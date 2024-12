A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) anunciou, nesta quarta-feira (4), o resultado da alocação de vagas no Cadastro Escolar 2025 para escolas da rede pública de ensino. Os inscritos podem consultar a escola de encaminhamento por meio deste link.

A vaga só estará garantida após a confirmação dentro do prazo estabelecido na Resolução SEE nº 5.058/2024. Para efetivar a matrícula, pais, responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos devem apresentar os documentos exigidos pela resolução e comprovar as informações fornecidas no cadastro, realizado pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem).

A subsecretária de Articulação Educacional, Claudia Lara, destaca a importância de atenção aos prazos e procedimentos. “Reforçamos a necessidade de acompanhar as orientações de cada localidade. Assim, garantimos o acesso à educação para crianças e jovens em todo o estado”, informa.

COMO FUNCIONA O SUCEM

O Sucem, adotado por 715 municípios mineiros, utiliza o zoneamento para indicar as escolas estaduais ou municipais mais próximas ao endereço informado no cadastro, conforme a etapa de ensino pretendida.

Os estudantes alocados na rede municipal devem observar os prazos definidos por cada município e entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para concluir a matrícula. Para os encaminhados à rede estadual, o período de matrícula será de 18/12/2024 a 10/01/2025.

VAGAS REMANESCENTES

Quem perdeu o prazo de inscrição em novembro terá outra oportunidade de 21/1/2025 a 31/1/2025, pelo site do Cadastro Escolar. Nesse caso, o encaminhamento dependerá da disponibilidade de vagas nas escolas próximas ao endereço informado.