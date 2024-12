A Construtora Luiz Costa foi anunciada como vencedora da licitação para a duplicação e reformas do Lote 8B da BR-381, que compreende o trecho entre Ravena e Belo Horizonte. O resultado, divulgado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), marca mais um avanço no processo de melhorias de uma das principais rodovias de Minas Gerais.

A construtora também venceu a licitação das obras do Lote 8A, que abrange o trecho entre Caeté e Ravena. Ambos fazem parte do projeto de ampliação e modernização da BR-381 na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

DESAFIOS NO LOTE 8B

Considerado mais complexo que o Lote 8A, o trecho de Ravena a Belo Horizonte apresenta desafios adicionais. Segundo o Dnit, há um número maior de famílias vivendo às margens da pista, além de impactos diretos no trânsito da capital mineira e de cidades vizinhas. Apesar disso, o superintendente regional do órgão em Minas Gerais, Antônio Gabriel Oliveira, assegurou que não há previsão de entraves para a execução do projeto, cujo edital foi publicado em setembro deste ano.

INICIATIVA PRIVADA NO RESTANTE DA BR-381

Enquanto as obras entre Belo Horizonte e Ravena seguem sob responsabilidade do Dnit, o trecho da BR-381 que se estende até Governador Valadares será administrado pela iniciativa privada. A concessão, realizada em agosto, foi arrematada pela gestora de investimentos paranaense 4UM, que oferecerá manutenção, operação e duplicação do trecho por 30 anos. A proposta vencedora destacou-se ao apresentar um desconto de 0,94% na tarifa básica de pedágio prevista em edital.

A duplicação da BR-381 é uma demanda antiga dos mineiros e fundamental para melhorar a segurança e a fluidez no tráfego de uma das principais vias de ligação do estado. Nos próximos anos, tanto o setor público quanto o privado atuarão conjuntamente para transformar essa rodovia em um eixo moderno e eficiente para motoristas e transportadoras.