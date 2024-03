Apaixonada pelo universo dos livros, a escritora fabricianense Roberta Rocha iniciou oficinas gratuitas de incentivo à leitura e escrita para cerca de 60 crianças da Escola Municipal Raimunda Coura de Barcellos, no Caladinho, em Coronel Fabriciano. A iniciativa faz parte do Projeto Escrita Criativa: Pequenos Escritores, aprovado pela Borboleta Editora na Lei Paulo Gustavo da Prefeitura de Coronel Fabriciano. Ainda estão previstas a realização de sarau literário, apresentação de espetáculo teatral e oficina para pais e professores.

A Oficina de Escrita Criativa atende duas turmas de 30 alunos do Ensino Fundamental, com dois encontros semanais que seguem até abril. “Durante as aulas, as crianças são incentivadas a escrever histórias individuais e coletivas. Além disso, vão produzir livros artesanais – da capa aos textos e ilustrações”, adianta Roberta Rocha, que também é professora de História e atriz do Grupo Gente do Céu.

As atividades são dinâmicas e utilizam ferramentas do teatro, criando um espaço de aprendizado lúdico. Outro diferencial é a participação do ator Jailton Laurindo. “Estou muito feliz em fazer parte desse projeto. Viemos para a escola trazendo uma proposta diferente, que permite às crianças aprenderem brincando, se divertindo e viajando pelo mundo da fantasia que elas criam a partir da leitura e escrita”, comemora o ator do Gente do Céu.

SARAU LITERÁRIO

Como parte das ações do projeto, em maio será realizado o “Sarau Pequenos Escritores”, evento aberto aos alunos, professores e à comunidade. Na oportunidade, o Gente do Céu vai apresentar o espetáculo “O Menino que queria voar”, baseado no livro homônimo de Roberta Rocha, publicado pela Borboleta Editora. “Esta obra retrata o autismo, um tema atual que atravessa a vida de muitos pais, professores e crianças. Inclusive, foi inspirado no meu filho Raul, que vive no espectro autista”, revela a escritora.

Durante o Sarau, os alunos participantes do projeto também vão apresentar suas histórias e livros artesanais produzidos durante a Oficina de Escrita Criativa, além de receberem o certificado de conclusão da atividade. Outra ação prevista é a realização da oficina gratuita de escrita criativa para pais e professores, com oferta de 20 vagas. As informações serão divulgadas na escola e no Instagram @borboletaeditora.

EQUIPE

O Projeto Escrita Criativa é uma realização da Editora Borboleta, por meio da Lei Paulo Gustavo da Prefeitura de Coronel Fabriciano. Tem gestão e oficinas de Roberta Rocha, produção de Rômulo Amaral, fotos e social mídia de Teuller Morais, assistência de oficinas de Jailton Laurindo, vídeos de Jaydson Souza, design gráfico de Ruana Rocha e apoio do Grupo Gente do Céu.