A Fundação Aperam Acesita firmou parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timóteo (CMDCA) para execução de dois projetos aprovados no Edital de Chamamento Público SEMADS/FMDCA Nº 001/2023 realizado pelo órgão. Os projetos serão executados a partir do próximo mês. Mais de 2,3 mil crianças e adolescentes serão beneficiados com as iniciativas.

O evento de assinatura dos Termos de Fomento foi realizado na tarde de ontem (21/05), na Prefeitura de Timóteo, com a presença de representantes das organizações sociais que tiveram projetos aprovados e empresas que destinaram recursos ao Fundo da Infância e Adolescência – FIA de Timóteo em 2023.

As coordenadoras de projetos da Fundação Aperam Acesita, Neide Barbosa e Juliana Jácome, marcaram presença no evento, e reforçaram a importância das iniciativas. “Ambos os projetos fortalecem as políticas públicas preconizadas pelo CMDCA. Um deles visa ampliar conhecimentos e direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e o outro potencializa as oportunidades de ensino-aprendizagem das crianças, por meio do desenvolvimento integral”, frisaram.

O Projeto Aprendendo a Crescer: Estatuto da Criança e do Adolescente vai alcançar 2 mil crianças e adolescentes, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, das escolas municipais de Timóteo, por meio de intervenção cultural, abordando de forma lúdica, os valores, conhecimentos e direitos garantidos pelo ECA. Um concurso de redação será realizado entre os alunos beneficiados, buscando estimular, identificar e premiar alunos que se destacarem na elaboração da redação sobre o tema apresentado.

Outra iniciativa que vai beneficiar os estudantes de Timóteo é o projeto Brincando Eu Aprendo, voltado para 317 crianças, de 4 e 5 anos, alunos do 1º e 2º períodos da Educação Infantil, de escolas municipais de Timóteo. Por meio de um circuito itinerante de atividades culturais, serão abordados temas que contribuem com o trabalho dos professores, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trabalhando os seis direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.