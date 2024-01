O resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023 já está disponível.

Promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame é destinado aos jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade indicada para cada nível de ensino.

Os candidatos que escolheram retirar os certificados pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) podem procurar as Unidades Certificadoras.

Para solicitar a certificação ou a declaração de proficiência é necessário que o candidato apresente original e cópia da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de endereço.

Também é exigido que o interessado apresente o boletim de resultados no Inep, que deve ser impresso na página do participante do Encceja.

Para consultar as escolas da rede estadual que podem emitir certificados aos aprovados, clique aqui.

PASSO A PASSO

1 – Os participantes que se submeteram ao Encceja devem acessar a Página do Participante do Inep/MEC, com seu CPF e senha, consultar o resultado e verificar se obtiveram a pontuação necessária para conclusão do ensino médio ou fundamental, ou para declaração parcial de proficiência em alguma área de conhecimento.

Também deverá ser preenchido o Formulário de Solicitação de Certificado, disponível no neste link. Para preenchimento digital do formulário (PDF editável), o candidato deverá baixar o arquivo, abri-lo em qualquer leitor de PDF, inserir seus dados nos campos indicados e salvar o arquivo. O candidato também poderá imprimir o formulário e realizar seu preenchimento manualmente.

2 – A solicitação presencial deverá ser realizada em Unidades Certificadoras devidamente credenciadas pela SEE/MG, sendo condicionada ao funcionamento presencial da secretaria escolar ou setor competente dessas unidades, observando-se as legislações.

A solicitação digital deverá ser realizada pelo e-mail institucional da Unidade Certificadora selecionada, anexando ao e-mail os documentos exigidos, se a escola certificadora atender a modalidade digital.

3 – A Unidade Certificadora selecionada irá verificar os documentos e analisar os resultados do solicitante. Após confirmação de todos os documentos necessários, a Unidade Certificadora vai confeccionar o Certificado de Conclusão. O qual deve ser retirado de forma presencial.

ENCCEJA

O Encceja é uma iniciativa realizada pelo Inep desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. A participação é voluntária e gratuita.

A aplicação das provas foi realizada em 27/08/2023, na edição nacional e nos dias 17 e 18/10 para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL).

Para requerer o certificado de ensino fundamental é necessário ter, no mínimo, 15 anos de idade na data da prova. Já para certificação no ensino médio, a idade mínima é de 18 anos completos.