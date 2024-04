A Administração de Ipatinga acertou junto à empresa concessionária do transporte coletivo urbano no município a criação de melhores opções ao público para participar das festividades diurnas programadas para o aniversário da cidade nos próximos dias, no complexo do Parque Ipanema.

Visando maior comodidade, acessibilidade e segurança dos munícipes que participarão dos eventos, foram definidas três linhas especiais, sendo que o embarque dos passageiros ocorrerá em pontos específicos nos bairros, com desembarque no Parque. No trajeto de volta, o procedimento é o mesmo.

O Departamento de Transporte e Trânsito (Detra), ligado à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), informa que a área destinada ao desembarque e embarque de passageiros no Parque Ipanema será nas proximidades do campo junto à avenida Roberto Burle Marx, ao lado do Novo Cruzeiro.

ESTACIONAMENTOS

Pensando na segurança e também facilitação do acesso aos motoristas, a Prefeitura de Ipatinga divulgou ainda que a pista do Kartódromo Emerson Fittipaldi servirá de estacionamento durante os festejos de aniversário da cidade de sexta a domingo e também nos primeiros dias da próxima semana.

Outro espaço que será utilizado como estacionamento é o campo onde o time de futebol americano do Tigres treina, junto à avenida Roberto Burle Marx.

Ambos os estacionamentos serão gratuitos, podendo ser acessados a partir da entrada próxima ao quartel do Corpo de Bombeiros.

Em função dos preparativos para as agendas festivas, a avenida Roberto Burle Marx já foi parcialmente fechada ao trânsito de veículosnesta quarta-feira (24). A Prefeitura pede que os motoristas fiquem atentos às sinalizações e aos locais de desvio.

CONFIRA AS LINHAS E OS HORÁRIOS ESPECIAIS

Dia 27/04 (sábado)

Linha 301 – Bom Jardim/Centro

Sentido: Bairro/Centro – via Parque Ipanema

Horários: 8h10; 11h15

Sentido: Centro/Bairro – via Parque Ipanema

Horário: 19h15

Linha 401 – Barra Alegre/Centro

Sentido: Bairro/Centro – via Parque Ipanema

Horários: 8h35; 11h35

Sentido: Centro/Bairro – via Parque Ipanema

Horário: 19h40

Linha 601 – Bethânia/Centro

Sentido: Bairro/Centro – via Parque Ipanema

Horários: 9h; 11h40

Sentido: Centro/Bairro – via Parque Ipanema

Horário: 19h10

Dias 28 e 29/04 (domingo e segunda-feira)

Linha 301 – Bom Jardim/Centro

Sentido: Bairro/Centro – via Parque Ipanema

Horário: 8h; 11h40

Sentido: Centro/Bairro – via Parque Ipanema

Horário: 19h20

Linha 401 – Barra Alegre/Centro

Sentido: Bairro/Centro – via Parque Ipanema

Horário: 8h, 12h05

Sentido: Centro/Bairro – via Parque Ipanema

Horário: 19h40

Linha 601 – BETHÂNIA/CENTRO

Sentido: Bairro/Centro – via Parque Ipanema

Horário: 08h, 11h20

Sentido: Centro/Bairro – via Parque Ipanema

Horário: 19h10

ITINERÁRIO REGULAR

A concessionária dos serviços de transporte informa que, em paralelo, estas mesmas linhas continuarão cumprindo regularmente os seus horários e itinerários habituais. As demais linhas também cumprem suas programações regulares.

Todos os horários do transporte coletivo de Ipatinga podem ser conferidos pelo usuário através do aplicativo “Meu Buse”.