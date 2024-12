A Comunidade Espírita Joanna de Angelis (Ceja), localizada em Ipatinga, lançou uma campanha solidária para arrecadar cestas natalinas destinadas a famílias carentes. O objetivo é proporcionar um Natal mais feliz para as famílias assistidas pela Ceja, através da doação de cestas básicas.

A campanha estabeleceu um valor referência de R$ 135,00 por cesta básica, que pode ser doado via Pix diretamente para a instituição, até o dia 04/12 na chave CNPJ: 38.513.792/0001-70. A coordenação da campanha está sob responsabilidade do voluntário Carlos, conhecido como Kaká, que centraliza o recebimento dos comprovantes de doação através do WhatsApp (31) 99632-1150.

Além das cestas básicas, a campanha também arrecada itens de higiene pessoal como sabonetes, shampoos, condicionadores, cremes dentais e escovas de dente. As doações podem ser entregues diretamente na sede da instituição, localizada na rua Blumenau, 445, no bairro Veneza II.

A entrega das cestas para as famílias assistidas será realizada no dia 07/12, sábado. A comunidade está convidada a participar desse momento especial e contribuir para fazer a diferença na vida dessas famílias.

Participe e faça parte dessa corrente de solidariedade!

Serviço:

Campanha de doação de cestas de Natal

Doação via Pix: chave CNPJ: 38.513.792/0001-70

Comunidade Espírita Joanna de Angelis